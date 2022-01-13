Demet Özdemir’den Cayır Cayır Yakan Poz! Saten Mini Şortuyla Kışı Unutturdu! Oğuzhan Koç Başını Duvarlara Vuracak! “Maşallah!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den cayır cayır yakan poz! Saten mini şortuyla kışı unutturdu, yazı çağırdı! Oğuzhan Koç’la kısa bir süre önce ilişkilerini noktaladığı iddia edilen Demet Özdemir’e hayranları ise “Oğuzhan Koç başını duvarlara vuracak! Maşallah be” yorumlarını aldı! İşte Demet Özdemir’den gelen o poz!
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde ününe ün katan Demet Özdemir, dizisinin bitimiyle birlikte yeni çalışmalara başlamıştı. Şükrü Özyıldız’la birlikte bir film projesinde yer alan Demet Özdemir, yeni karakteriyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlandı. Şükrü Özyıldız’la paylaşım yapan güzel oyuncu daha sonra ise mini saten şortuyla yaz aylarına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.