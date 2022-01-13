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13 Oca 2022 - 16:59

Demet Özdemir’den Cayır Cayır Yakan Poz! Saten Mini Şortuyla Kışı Unutturdu! Oğuzhan Koç Başını Duvarlara Vuracak! “Maşallah!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den cayır cayır yakan poz! Saten mini şortuyla kışı unutturdu, yazı çağırdı! Oğuzhan Koç’la kısa bir süre önce ilişkilerini noktaladığı iddia edilen Demet Özdemir’e hayranları ise “Oğuzhan Koç başını duvarlara vuracak! Maşallah be” yorumlarını aldı! İşte Demet Özdemir’den gelen o poz!