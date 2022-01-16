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16 Oca 2022 - 14:26

Masterchef Mehmet Şef Öyle Bir Haldeymiş ki; Kimse İnanamıyor! "Yok Artık..." Agresif ve Sinirli Tavırlarıyla Şok Eden Mehmet Yalçınkaya Öyle Bir Değişmiş Ki… “Bu Kim?”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Şefin gençliğini görenler büyük şoku yaşadı. Agresif ve sinirli tavırlarıyla gündemin ismi olan ve sert çıkışlarda bulunan Mehmet Şef’in değişimi ise hayranlarına bile “Bu kim” yorumlarını yaptırdı. Dikkatleri üzerine çeken bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…