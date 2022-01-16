- 16 Oca 2022 - 14:26 G: 16 Oca 2022 - 15:40

Masterchef Mehmet Şef Öyle Bir Haldeymiş ki; Kimse İnanamıyor! "Yok Artık..." Agresif ve Sinirli Tavırlarıyla Şok Eden Mehmet Yalçınkaya Öyle Bir Değişmiş Ki… “Bu Kim?”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Şefin gençliğini görenler büyük şoku yaşadı. Agresif ve sinirli tavırlarıyla gündemin ismi olan ve sert çıkışlarda bulunan Mehmet Şef’in değişimi ise hayranlarına bile “Bu kim” yorumlarını yaptırdı. Dikkatleri üzerine çeken bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının ilk sezonundan beri yer alan Mehmet Şef, hem duruşuyla hem de babacan tavırlarıyla yürekleri kazanmıştı. Azimle bir yerlere gelen Mehmet Şef, gastronomi üzerine bir eğitim almadığını ve alaylı olduğunu sık sık açıklamıştı. Yarışma finale doğru adım adım giderken; Mehmet Şeften gelen paylaşım ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Oca 2022 - 14:26 Ankara- Yaşam

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