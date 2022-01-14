Esra Erol’a Nasıl Ulaşabilirim 2022! Esra Erol Whatsapp İhbar Hattı Nedir? Esra Erol Programına Nasıl Başvuru Yapılır?
ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Esra Erol’da programı, hafta içi her gün seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Kayıp yakınlarını arayanları, biyolojik ailelerini tanımak isteyenlerini, anlaşmalı boşanmak isteyen çiftleri ve yardıma ihtiyacı olanları stüdyosunda ağırlayan Esra Erol'a sizde ulaşmak istiyorsanız işte size detaylar...
ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Esra Erol’da programı, hafta içi her gün seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Kayıp yakınlarını arayanları, biyolojik ailelerini tanımak isteyenlerini, anlaşmalı boşanmak isteyen çiftleri ve yardıma ihtiyacı olanları stüdyosunda ağırlayan Esra Erol’da programı, derdi olan derman olmak üzerine bir format ile ekranlara geliyor. Öte yandan Esra Erol’da programına başvuru yapmak isteyen vatandaşların bilmesi gereken bazı telefon numaraları bulunuyor. Peki, Esra Erol’a nasıl ulaşabilirim 2022? Esra Erol Whatsapp ihbar hattı nedir? Esra Erol programına nasıl başvuru yapılır? İşte, detaylar…
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14 Oca 2022 - 22:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.