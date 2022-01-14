Oğlum Dizisi Konusu Nedir, Hangi Kitaptan Uyarlandı? Oğlum Dizisinin Senaryosu Kimin? Oğlum Dizisi Oyuncuları Kim, Gerçek İsimleri Ne?

Ekranların yeni dizisi olacak olan Oğlum, yayınlanan fragmanıyla şimdiden tüm televizyon izleyicisinin dikkatini üzerine çekmiş bulunuyor. Televizyon izleyicisinin merak ile beklediği Oğlum dizisi, konusu ve oyuncularıyla da bir hayli ilgi görmeye başlıyor. Bunun yanı sıra Ay Yapım imzası taşıyan Oğlum dizisinin bir uyarlama olup olmadığı sorusu da televizyon izleyicisinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Oğlum dizisi konusu nedir, hangi kitaptan uyarlandı? Oğlum dizisinin senaryosu kimin? Oğlum dizisi oyuncuları kim, gerçek isimleri ne? İşte, detaylar…



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