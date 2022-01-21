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21 Oca 2022 - 21:31

Selami Şahin'in Kızı Meryem İrem Şahin Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Yeni Sevgilisi Edis İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin, şimdilerde ünlü isimlerden biri ile aşk yaşamaya başladı. Ünlü şarkıcı Edis ile birlikte geçtiğimiz akşam bir mekanda görüntülenen Meryem İrem Şahin ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...