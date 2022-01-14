Aslı Enver yaşıyla sosyal medyayı salladı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Sevgilisi Önder Öztarhan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Şimdilerde yeni bir dizi ile seyircisinin karşısına çıkmak için hazırlıklara başlayan Aslı Enver, iş hayatında yakaladığı başarıyı, aşk hayatına da taşımışa benziyor. Geçtiğimiz günlerde ünü bir iş insanının evinde görüntülenen Aslı Enver ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Şimdilerde yeni bir dizi ile seyircisinin karşısına çıkmak için hazırlıklara başlayan Aslı Enver, iş hayatında yakaladığı başarıyı, aşk hayatına da taşımışa benziyor. Geçtiğimiz günlerde ünü bir iş insanının evinde görüntülenen Aslı Enver’in Önder Öztarhan ile aşk yaşadığı iddia ediliyor. Konuyla ilgili gelişmeler gün ve gün ortaya çıkarken; ikili arasındaki yaş farkı da bir hayli merak ediliyor. Peki, Aslı Enver kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Aslı Enver’in yeni sevgilisi kim? Aslı Enver ile Önder Öztarhan sevgili mi? İşte, detaylar…
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14 Oca 2022 - 21:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.