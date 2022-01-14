Son dakika: Karantina kalktı mı? 3. Doz Aşı Olanlara Karantina Var Mı? PCR Testi Zorunluğu Kalktı Mı?
Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanan Bilim Kurulu, koronavirüs ile mücadelede yeni bir safhaya geçildiğini duyurmuş bulunuyor. tüm dünyada etkinliğini sürdüren ve Türkiye'de de baskın hale gelen Omicron varyantıyla ilgili bir araya gelen Bilim Kurulu oldukça ilginç bir karar aldı. Sizde yeni karantina sürecini ve detayları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...
Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanan Bilim Kurulu, koronavirüs ile mücadelede yeni bir safhaya geçildiğini duyurmuş bulunuyor. tüm dünyada etkinliğini sürdüren ve Türkiye'de de baskın hale gelen Omicron varyantıyla ilgili bir araya gelen Bilim Kurulu, salgınla mücadelenin yeni dönemini de yavaş yavaş şekillendiriyor. Öte yandan o toplantının ardından 3. dozunu yaptıran kişilerin karantina zorunluluğu olup, olmayacağı sorusu da cevap bulmuş bulunuyor. Peki, 3. doz aşı olanlara karantina var mı? PCR testi zorunluğu kalktı mı? İşte, detaylar…
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14 Oca 2022 - 21:57 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.