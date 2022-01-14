- 14 Oca 2022 - 21:57 G: 14 Oca 2022 - 21:58

Son dakika: Karantina kalktı mı? 3. Doz Aşı Olanlara Karantina Var Mı? PCR Testi Zorunluğu Kalktı Mı?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanan Bilim Kurulu, koronavirüs ile mücadelede yeni bir safhaya geçildiğini duyurmuş bulunuyor. tüm dünyada etkinliğini sürdüren ve Türkiye'de de baskın hale gelen Omicron varyantıyla ilgili bir araya gelen Bilim Kurulu oldukça ilginç bir karar aldı. Sizde yeni karantina sürecini ve detayları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanan Bilim Kurulu, koronavirüs ile mücadelede yeni bir safhaya geçildiğini duyurmuş bulunuyor. tüm dünyada etkinliğini sürdüren ve Türkiye'de de baskın hale gelen Omicron varyantıyla ilgili bir araya gelen Bilim Kurulu, salgınla mücadelenin yeni dönemini de yavaş yavaş şekillendiriyor. Öte yandan o toplantının ardından 3. dozunu yaptıran kişilerin karantina zorunluluğu olup, olmayacağı sorusu da cevap bulmuş bulunuyor. Peki, 3. doz aşı olanlara karantina var mı? PCR testi zorunluğu kalktı mı? İşte, detaylar…


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14 Oca 2022 - 21:57 - Sağlık

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