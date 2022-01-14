Ankara Torku Satış Mağazaları Nerede Var? Ankara Torku Satış Mağazaları Ayçiçek Yağı, Şeker, Un Ne Kadar, Ucuz Mu?
Bir üretici kooperatifi olan Konya Şeker’in girişimiyle 2007 yılında kurulan Torku markası, 900 bin çiftçinin yer aldığı bir grubun şeker ile başlayan yolculuğunu bugün doğrudan satış mağazalarına kadar taşımış bulunuyor. sizde Ankara'da yer alan Torku mağazaları ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bir üretici kooperatifi olan Konya Şeker’in girişimiyle 2007 yılında kurulan Torku markası, 900 bin çiftçinin yer aldığı bir grubun şeker ile başlayan yolculuğunu bugün doğrudan satış mağazalarına kadar taşımış bulunuyor. Şimdilerde çikolatadan bisküviye, Ayçiçek yağından una kadar pek çok ürün üreten Torku markası, Türkiye’nin pek çok kentinde olduğu gibi Ankara’da da doğrudan satış mağazalarıyla hizmet veriyor. Başkentlilere şehrin pek çok noktasında hizmet veren Torku satış mağazalarının fiyatlarıysa şimdilerde başkentliler tarafından bir hayli merak ediliyor. Peki, Ankara Torku satış mağazaları nerede var? Ankara Torku satış mağazaları ayçiçek yağı, şeker, un ne kadar, ucuz mu? İşte, detaylar…
14 Oca 2022 - 10:56 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.