Bir üretici kooperatifi olan Konya Şeker’in girişimiyle 2007 yılında kurulan Torku markası, 900 bin çiftçinin yer aldığı bir grubun şeker ile başlayan yolculuğunu bugün doğrudan satış mağazalarına kadar taşımış bulunuyor. Şimdilerde çikolatadan bisküviye, Ayçiçek yağından una kadar pek çok ürün üreten Torku markası, Türkiye’nin pek çok kentinde olduğu gibi Ankara’da da doğrudan satış mağazalarıyla hizmet veriyor. Başkentlilere şehrin pek çok noktasında hizmet veren Torku satış mağazalarının fiyatlarıysa şimdilerde başkentliler tarafından bir hayli merak ediliyor. Peki, Ankara Torku satış mağazaları nerede var? Ankara Torku satış mağazaları ayçiçek yağı, şeker, un ne kadar, ucuz mu? İşte, detaylar…