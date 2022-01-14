- 14 Oca 2022 - 10:56 G: 14 Oca 2022 - 11:00

Ankara Torku Satış Mağazaları Nerede Var? Ankara Torku Satış Mağazaları Ayçiçek Yağı, Şeker, Un Ne Kadar, Ucuz Mu?

Bir üretici kooperatifi olan Konya Şeker’in girişimiyle 2007 yılında kurulan Torku markası, 900 bin çiftçinin yer aldığı bir grubun şeker ile başlayan yolculuğunu bugün doğrudan satış mağazalarına kadar taşımış bulunuyor. sizde Ankara'da yer alan Torku mağazaları ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Bir üretici kooperatifi olan Konya Şeker’in girişimiyle 2007 yılında kurulan Torku markası, 900 bin çiftçinin yer aldığı bir grubun şeker ile başlayan yolculuğunu bugün doğrudan satış mağazalarına kadar taşımış bulunuyor. Şimdilerde çikolatadan bisküviye, Ayçiçek yağından una kadar pek çok ürün üreten Torku markası, Türkiye’nin pek çok kentinde olduğu gibi Ankara’da da doğrudan satış mağazalarıyla hizmet veriyor. Başkentlilere şehrin pek çok noktasında hizmet veren Torku satış mağazalarının fiyatlarıysa şimdilerde başkentliler tarafından bir hayli merak ediliyor. Peki, Ankara Torku satış mağazaları nerede var? Ankara Torku satış mağazaları ayçiçek yağı, şeker, un ne kadar, ucuz mu? İşte, detaylar…

14 Oca 2022 - 10:56 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara İle İlgili Çok Bilinmeyen 10 İlginç Bilgi… Görenler Şaştı Kaldı! mask
Ankara İle İlgili Çok Bilinmeyen 10 İlginç Bilgi… Görenler Şaştı Kaldı!
14 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
14 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 14 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 14 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Öğrenci Kartı Ücretleri Merak Uyandırdı! Ankara Öğrenci Kartı Nasıl Çıkarılır, Alınır? Ankara Öğrenci Kartı Kaç Biniş Hakkı Var? mask
Ankara Öğrenci Kartı Ücretleri Merak Uyandırdı! Ankara Öğrenci Kartı Nasıl Çıkarılır, Alınır? Ankara Öğrenci Kartı Kaç Biniş Hakkı Var?
Hacı Bayram Veli Kimdir Merak Uayndırdı? Ankara’nın Kalbinde Yaşayan Hacı Bayram Veli kerametleri Nelerdir? Hacı Bayram Camii Nerede-Nasıl Gidilir? mask
Hacı Bayram Veli Kimdir Merak Uayndırdı? Ankara’nın Kalbinde Yaşayan Hacı Bayram Veli kerametleri Nelerdir? Hacı Bayram Camii Nerede-Nasıl Gidilir?
Ankara’da Hamsi Fiyatlarına Merak Uyandırdı! Ankara Hamsi Balık Fiyatları 14 Ocak 2022 Ne Kadar? Ankara Balık Hal Fiyatları 2022 Ne Kadar? mask
Ankara’da Hamsi Fiyatlarına Merak Uyandırdı! Ankara Hamsi Balık Fiyatları 14 Ocak 2022 Ne Kadar? Ankara Balık Hal Fiyatları 2022 Ne Kadar?
Ankara EGO Otobüslerinde Unutulan Eşyalar Nasıl Bulunur? Ankara EGO Kayıp Eşya Bürosu Nerede? EGO'da Unutulan Eşyalara Ne Olur? mask
Ankara EGO Otobüslerinde Unutulan Eşyalar Nasıl Bulunur? Ankara EGO Kayıp Eşya Bürosu Nerede? EGO'da Unutulan Eşyalara Ne Olur?
Ankara'da Zamlı Dolmuş Ücretleri Şok Etti! Başkentte Dolmuş Ücretleri Kaç Lira? Ankara dolmuş fiyatları 2022 Öğrenci Kaç Tl Oldu? mask
Ankara'da Zamlı Dolmuş Ücretleri Şok Etti! Başkentte Dolmuş Ücretleri Kaç Lira? Ankara dolmuş fiyatları 2022 Öğrenci Kaç Tl Oldu?
Ankara’ya Kar Yağacak Mı Merak Uyandırdı? Ankara’ya Ne Zaman Kar Yağacak? Kaç Gün Sürecek… mask
Ankara’ya Kar Yağacak Mı Merak Uyandırdı? Ankara’ya Ne Zaman Kar Yağacak? Kaç Gün Sürecek…
13 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
13 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Torku Satış Mağazaları Nerede Var? Ankara Torku Satış Mağazaları Ayçiçek Yağı, Şeker, Un Ne Kadar, Ucuz Mu? mask
Ankara Torku Satış Mağazaları Nerede Var? Ankara Torku Satış Mağazaları Ayçiçek Yağı, Şeker, Un Ne Kadar, Ucuz Mu?
Merak Edildi: Mahkum Dizisi İkizler Kimdir? Mahkum Savaş Ve Barış'ı İsmail Hacıoğlu Canlandırıyor! İsmail Hacıoğlu Gerçekte İkizi Var Mı? mask
Merak Edildi: Mahkum Dizisi İkizler Kimdir? Mahkum Savaş Ve Barış'ı İsmail Hacıoğlu Canlandırıyor! İsmail Hacıoğlu Gerçekte İkizi Var Mı?
Tarım Kredi Market 14 Ocak 2022 Kampanya Kataloğu Cuma Fiyat Listesi mask
Tarım Kredi Market 14 Ocak 2022 Kampanya Kataloğu Cuma Fiyat Listesi
3. Doz Aşı Olanlara Karantina Var Mı? PCR Testi Zorunluğu Kalktı Mı? mask
3. Doz Aşı Olanlara Karantina Var Mı? PCR Testi Zorunluğu Kalktı Mı?
Aslı Enver Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Sevgilisi Önder Öztarhan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Aslı Enver Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Sevgilisi Önder Öztarhan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Selami Şahin'in Kızı Meryem İrem Şahin Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Sevgilisi Edis İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Selami Şahin'in Kızı Meryem İrem Şahin Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Sevgilisi Edis İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status