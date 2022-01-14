Her burcun gezegeni insanlara belirli kişisel özellikler sağlıyor. Bu bağlamda bazı burcun kişileri, inanılmaz derecede bencil olurken; bazı burcun insanları, fedakarlık konusunda çığır aşmış bulunuyor. Fedakarlıkta sınır tanımayan o burcun insanları elbette sürekli olarak başkalarının yaptığı hataları toplamayı kendisine adeta bir görev biliyor. Öte yandan Zodyak kuşağının o fedakarlarını görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burcun arkasını hangi burç temizler? İşte başkalarının yaptığı hataları toplayan burçlar…