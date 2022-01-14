Selçuk Yöntem Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Eski Eşi Zuhal Olcay İle Yaşları Merak Uyandırdı… Meğer
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Adnan Ziyagil karakteriyle hafızalara kazınan Selçuk Yöntem, geçtiğimiz gün katıldığı bir programda rol aldığı dizi hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Sizde Selçuk Yöntem ve ilişkileri ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Adnan Ziyagil karakteriyle hafızalara kazınan Selçuk Yöntem, geçtiğimiz gün katıldığı bir programda rol aldığı dizi hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. O açıklamaların ardından usta sanatçıyı mercek altına alan hayranları, Selçuk Yöntem’in yaşına inanamadı! Peki, Selçuk Yöntem kaç yaşında? Selçuk Yöntem kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
14 Oca 2022 - 11:12 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.