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14 Oca 2022 - 11:12

Selçuk Yöntem Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Eski Eşi Zuhal Olcay İle Yaşları Merak Uyandırdı… Meğer

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Adnan Ziyagil karakteriyle hafızalara kazınan Selçuk Yöntem, geçtiğimiz gün katıldığı bir programda rol aldığı dizi hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Sizde Selçuk Yöntem ve ilişkileri ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...