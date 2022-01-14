TV8 ekranlarının fenomeni MasterChef Türkiye 2021 yarışması, şampiyonunu belirlemek için son kez toplanıyor. Yapacağı canlı yayın ile şampiyonunu tüm Türkiye’nin gözü önünde belirleyecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, seyircisine nefes kesen bir son yarış vadediyor. Peki, MasterChef büyük final bugün mü? MasterChef final ne zaman, ödül ne? MasterChef şampiyonu ne kazanacak? İşte, detaylar…