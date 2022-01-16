Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'u Sildi Attı! Büyük Aşka Gölge Düştü! Demet Özdemir’den Şok Atak Gelince Oğuzhan Koç…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilişkisi bitti. Geçtiğimiz sene bu zamanlar başlayan büyük aşka skandal gölge düştü! Demet Özdemir’den sonra ayrılık sonrasında ilk hamle geldi. Demet Özdemir’in hamlesine karşılık olarak ise Oğuzhan Koç ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz yıla damgasını vuran Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir aşkı magazin dünyasını sallamıştı. Bir otelden birlikte çıkan ikili, “Yılın aşkı dersiniz” yorumunda bulunmuştu. Her fırsatta birbirlerini çok sevdiklerini dile getiren ikili, ayrılık iddialarını da yalanlamıştı. İkilinin kısa bir süre önce aşklarının bittiği de ortaya çıkmıştı. Şimdi ise ikiliden skandal hamleler geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.