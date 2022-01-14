Masterchef Mehmet Şefin Kızı Büyük Belada! Mehmet Şef Kahrolacak, Öyle Bir Şekilde Anılıyor Ki… Hayatı Bitti!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri olarak bulunan Mehmet Yalçınkaya’nın kızı büyük belada! Mehmet Şefi kahredeceğine dair yorumlar yapılan bu durum sonrasında Sude Yalçınkaya ise inanılmaz bir şekilde anılmaya başlandı. Bununla birlikte Mehmet Şefin kızının hayatının bittiğine dair yorumlar arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında adını duyuran Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude Yalçınkaya, babasıyla birlikte ününe ün katmıştı. Mehmet Şefin kızı Sude Yalçınkaya, sosyal medyada fenomen olmuştu. Birçok markanın reklam yüzü bile olan Mehmet Şefin kızı Sude Yalçınkaya, güzelliğiyle de gündemden düşmüyordu. Şimdi ise şok bir şekilde anılmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.