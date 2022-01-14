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14 Oca 2022 - 16:28

Masterchef Mehmet Şefin Kızı Büyük Belada! Mehmet Şef Kahrolacak, Öyle Bir Şekilde Anılıyor Ki… Hayatı Bitti!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri olarak bulunan Mehmet Yalçınkaya’nın kızı büyük belada! Mehmet Şefi kahredeceğine dair yorumlar yapılan bu durum sonrasında Sude Yalçınkaya ise inanılmaz bir şekilde anılmaya başlandı. Bununla birlikte Mehmet Şefin kızının hayatının bittiğine dair yorumlar arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…