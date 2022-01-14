- 14 Oca 2022 - 16:48 G: 14 Oca 2022 - 16:51

Alişan’ın Eşi Buse Varol’a ve Oğluna Şok Şiddet! Her Şeyi Tek Tek Anlattı, Gözleri Doldukça Doldu! Alişan Küplere Binebilir! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, ağızları açık bıraktı. Kendisine ve çocuğuna şiddet uyguladığını dile getiren Buse Varol’un gözlerinin dolu dolu olması da gözlerden kaçmadı. Alişan’ın ise bu duruma çok sinirleneceği iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Buse Varol, şok bir paylaşımda bulundu. Oğlu Burak’ı okula bırakırken skandal bir olay yaşadığını dile getiren Buse Varol’un sinirden gözlerinin dolu olması da görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Oca 2022 - 16:48 Ankara- Yaşam

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