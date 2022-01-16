- 16 Oca 2022 - 20:45 G: 16 Oca 2022 - 20:46

Masterchef Kahini Son Gece Şampiyonu İfşaladı! Televizyonlar Kırılacak, Sinir Krizleri Patlayacak! Hasan Mı, Eren Mi? Nefesler Kesildi…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’i sık sık ifşalayan Kahin, durmadı! Şampiyonu ifşalayan isim, televizyonların kırılacağını ve sinir krizlerinin patlayacağını da dile getirdi. Bununla birlikte akıllarda “Hasan mı? Eren mi?” sorusu oluştu. Nefesleri kesecek bir finale imzasını atacak olan Masterchef ekibi, şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında final haftasına girilmişti. Dün akşam ise Masterchef’te Eren ve Hasan, büyük final öncesinde şeflerden yüksek puanlar almak için kıyasıya bir rekabete girmişti. İlk turda yaptıkları yemekleri yeniden yorumlayarak yapan yarışmacılar; ikinci turda ise yaratıcıklarını konuşturmuştu. Üçüncü turda hayatlarını değiştiren bir yemeği yapmışlardı. Şimdi ise şampiyon resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Oca 2022 - 20:45 Ankara- Yaşam

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