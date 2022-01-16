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16 Oca 2022 - 20:45

Masterchef Kahini Son Gece Şampiyonu İfşaladı! Televizyonlar Kırılacak, Sinir Krizleri Patlayacak! Hasan Mı, Eren Mi? Nefesler Kesildi…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’i sık sık ifşalayan Kahin, durmadı! Şampiyonu ifşalayan isim, televizyonların kırılacağını ve sinir krizlerinin patlayacağını da dile getirdi. Bununla birlikte akıllarda “Hasan mı? Eren mi?” sorusu oluştu. Nefesleri kesecek bir finale imzasını atacak olan Masterchef ekibi, şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…