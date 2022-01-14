Masterchef Hasan Dalga Konusu Oldu! Yerin Dibine Girdi, Pılını Pırtını Toplayıp; Çekilecek! “Köyüne Dön!” Ağızları Açık Bıraktı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’in son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmacılara üç etaplı bir oyun oynatmışlardı. Yarışmacılar kıyasıya bir mücadele verirken; ilk turda ise yarışmacılar ise ilk turda yaptıkları yemekleri yeniden hayata geçirmişlerdi. İkinci etapta ise yarışmacılardan yaratıcılık istenmişti. Üçüncü etapta ise hayatlarına dokunan yemeklerin yapılması istenmişti. Tam da o anlarda skandal olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!