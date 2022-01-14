Masterchef Hasan Dalga Konusu Oldu! Yerin Dibine Girdi, Pılını Pırtını Toplayıp; Çekilecek! “Köyüne Dön!” Ağızları Açık Bıraktı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin, dalga konusu oldu! Yerin dibine sokulan Hasan Biltekin için hakaret boyutunda yorumlar arka arkaya geldi! Bunun ardından “Pılını pırtını topla! Çekil yarışmadan köyüne dön” yorumları ise arka arkaya geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’in son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmacılara üç etaplı bir oyun oynatmışlardı. Yarışmacılar kıyasıya bir mücadele verirken; ilk turda ise yarışmacılar ise ilk turda yaptıkları yemekleri yeniden hayata geçirmişlerdi. İkinci etapta ise yarışmacılardan yaratıcılık istenmişti. Üçüncü etapta ise hayatlarına dokunan yemeklerin yapılması istenmişti. Tam da o anlarda skandal olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.