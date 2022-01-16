- 16 Oca 2022 - 20:45 G: 16 Oca 2022 - 20:47

Survivor All Star’da Büyük Aşk Patladı! Eski Sevgilisi İzleyecek, Onlar Sarmaş Dolaş Olacak! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star başlamadan önce aşk başladı! Büyük aşkın patlaması ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Eski sevgilisinin de yarışmada olduğu ismin sarmaş dolaş olacakları ise yorumlarla açıklandı! Adı aşk dedikodularına karışan isimden ise öyle bir açıklama geldi ki, görenler delirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelecek olan Survivor All Star yarışmasının başlamasına ise sadece birkaç saat kaldı. Yarışmanın her bölümü büyük heyecanla izlenecekken; aşk patlaması ise resmen yaşandı! İşte milyonları delirten o aşk olayı!

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16 Oca 2022 - 20:45 Ankara- Yaşam

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