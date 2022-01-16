Survivor All Star’da Büyük Aşk Patladı! Eski Sevgilisi İzleyecek, Onlar Sarmaş Dolaş Olacak! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star başlamadan önce aşk başladı! Büyük aşkın patlaması ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Eski sevgilisinin de yarışmada olduğu ismin sarmaş dolaş olacakları ise yorumlarla açıklandı! Adı aşk dedikodularına karışan isimden ise öyle bir açıklama geldi ki, görenler delirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelecek olan Survivor All Star yarışmasının başlamasına ise sadece birkaç saat kaldı. Yarışmanın her bölümü büyük heyecanla izlenecekken; aşk patlaması ise resmen yaşandı! İşte milyonları delirten o aşk olayı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.