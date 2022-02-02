Şeyma Subaşı'nın Ablası Kübra Açıl Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Acun Ilıcalı İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Acun Ilıcalı’nın eski eşi olan Şeyma Subaşı’nın ablası olarak tanınan Kübra Açıl, şimdilerde bomba gibi bir iddia ile magazin basının gündemine düştü. Eski eniştesi Acun Ilıcalı ile sık sık bir araya gelmesiyle gündemlerden bir türlü düşmeyen Kübra Açıl’dan kardeşi Şeyma Subaşı’nı kızdıracak bir hareket daha geldi. Sizde Kübra Açıl ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Acun Ilıcalı’nın eski eşi olan Şeyma Subaşı’nın ablası olarak tanınan Kübra Açıl, şimdilerde bomba gibi bir iddia ile magazin basının gündemine düştü. Eski eniştesi Acun Ilıcalı ile sık sık bir araya gelmesiyle gündemlerden bir türlü düşmeyen Kübra Açıl’dan kardeşi Şeyma Subaşı’nı kızdıracak bir hareket daha geldi. O hamlenin üzerine ikili yakın takibe alan magazin takipçileri, kardeşler arasındaki yaş farkına inanamadı. Peki, Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl kaç yaşında? Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…
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02 Şub 2022 - 16:53 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.