Şeyma Subaşı'nın Ablası Kübra Açıl Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Acun Ilıcalı İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Acun Ilıcalı’nın eski eşi olan Şeyma Subaşı’nın ablası olarak tanınan Kübra Açıl, şimdilerde bomba gibi bir iddia ile magazin basının gündemine düştü. Eski eniştesi Acun Ilıcalı ile sık sık bir araya gelmesiyle gündemlerden bir türlü düşmeyen Kübra Açıl’dan kardeşi Şeyma Subaşı’nı kızdıracak bir hareket daha geldi. O hamlenin üzerine ikili yakın takibe alan magazin takipçileri, kardeşler arasındaki yaş farkına inanamadı. Peki, Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl kaç yaşında? Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…



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