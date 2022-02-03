- 03 Şub 2022 - 20:03 G: 03 Şub 2022 - 20:04

Alişan’ın Eşi Buse Varol Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! “Yok Artık” Tepki ve Eleştiriler Arka Arkaya! “İki Çocuğun Var Senin!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’dan eşi Buse Varol, yaptırmış olduğu dövmeyle şok etkisi yarattı. Sanal linç kurbanı olan başarılı oyuncunun vücuduna yaptırdığı şer akılların yerinden çıkmasına neden oldu. Birçok kişi ise “Yok artık” yorumunda bulundu. Sosyal medyayı sallayan bu durum ise gündemi değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Her paylaşımı olay yaratan Buse Varol’dan gelen atak şok içerisinde bıraktı! Sevilerek takip edilen ve yakın zamanda bir diziye başlayacak olan Buse Varol, dizisi için bambaşka birisine dönmüştü. Yeni halini görenler ise tam puan vermişti. Şimdi ise şok içerisinde bırakacak bir paylaşımda bulundu! Vücuduna kazıdığı o resim…

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03 Şub 2022 - 20:03 Ankara- Yaşam

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