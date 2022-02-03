Alişan’ın Eşi Buse Varol Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! “Yok Artık” Tepki ve Eleştiriler Arka Arkaya! “İki Çocuğun Var Senin!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’dan eşi Buse Varol, yaptırmış olduğu dövmeyle şok etkisi yarattı. Sanal linç kurbanı olan başarılı oyuncunun vücuduna yaptırdığı şer akılların yerinden çıkmasına neden oldu. Birçok kişi ise “Yok artık” yorumunda bulundu. Sosyal medyayı sallayan bu durum ise gündemi değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Her paylaşımı olay yaratan Buse Varol’dan gelen atak şok içerisinde bıraktı! Sevilerek takip edilen ve yakın zamanda bir diziye başlayacak olan Buse Varol, dizisi için bambaşka birisine dönmüştü. Yeni halini görenler ise tam puan vermişti. Şimdi ise şok içerisinde bırakacak bir paylaşımda bulundu! Vücuduna kazıdığı o resim…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.