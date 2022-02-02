- 02 Şub 2022 - 21:44

Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Minicik Deri Eteğiyle Görenler Şaştı Kaldı! Güzelliğinin İncecik Beliyle Gösterdi! Fizik Şov Yaptı...

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, cayır cayır yaktı. Minicik bir etek giyerek; fizik şov yapan güzel oyuncu; incecik belini de kanıtladı. Görenleri eriten Gönül Dağı dizisinin Asuman’ı Hazal Çağlar, “Güzellik” yorumlarını ise hem Gönül Dağı izleyicisinden; hem de hayranlarından aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Gülsim Ali İlhan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Berk Atan, Çiğdem Aygün ve Cihat Süvarioğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinin ilk bölümünden beri yer alan Hazal Çağlar, gündeme bomba gibi düştü.

Dizide masum ve akıllı bir kadını canlandıran Hazal Çağlar’ın sosyal medyadaki cesur pozları ise nefesleri kesti! Akılları yerinden eden bu durum ise hayranlarından övgü dolu yorumlara neden oldu. İşte Gönül Dağı dizisinin Asuman’ı Hazal Çağlar’dan gelen o cesur poz!

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02 Şub 2022 - 21:44 Ankara- Yaşam

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