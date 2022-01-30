- 30 Oca 2022 - 16:37

Yataktan Hiç Çıkmayan Burçlar Hangisidir? İşte Klinomani Hastalığı Olan Burçlar…

Her burcun insanı aynı hareket alanına ve hareketli sosyal yaşama sahip olmuyor. Bazı burcun insanları her fırsatta kendisini sokağa atarken; bazı burcun insanları da tam aksine kendisini her fırsatta yatağına atmak istiyor. Sizde yataktan çıkmak istemeyen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanı aynı hareket alanına ve hareketli sosyal yaşama sahip olmuyor. Bazı burcun insanları her fırsatta kendisini sokağa atarken; bazı burcun insanları da tam aksine kendisini her fırsatta yatağına atmak istiyor. Öte yandan burçların kimisi tembelliğinden kimisi ise hayatla bir bağı kalmamasından bunu yapıyor! Peki, hangi burç yataktan çıkmak istemiyor? İşte artık hayatla bağı kalmamış olan burçlar…


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30 Oca 2022 - 16:37 - Burç Haberleri

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