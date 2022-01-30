Yataktan Hiç Çıkmayan Burçlar Hangisidir? İşte Klinomani Hastalığı Olan Burçlar…
Her burcun insanı aynı hareket alanına ve hareketli sosyal yaşama sahip olmuyor. Bazı burcun insanları her fırsatta kendisini sokağa atarken; bazı burcun insanları da tam aksine kendisini her fırsatta yatağına atmak istiyor. Sizde yataktan çıkmak istemeyen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı aynı hareket alanına ve hareketli sosyal yaşama sahip olmuyor. Bazı burcun insanları her fırsatta kendisini sokağa atarken; bazı burcun insanları da tam aksine kendisini her fırsatta yatağına atmak istiyor. Öte yandan burçların kimisi tembelliğinden kimisi ise hayatla bir bağı kalmamasından bunu yapıyor! Peki, hangi burç yataktan çıkmak istemiyor? İşte artık hayatla bağı kalmamış olan burçlar…
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30 Oca 2022 - 16:37 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.