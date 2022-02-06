- 06 Şub 2022 - 12:32

Survivor Mert’tin Psikolojisi Dibe Vurdu! Önce Yasak Aşk, Sonra Acun Ilıcalı… Yaşananlara Dayanamadı; Noktayı Koydu! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını birçok kez duyurmuş olan Mert Öcal’dan hayranlarını kahreden acı haber geldi. Geçtiğimiz günlerde ismi yasak aşk dedikodularına karışan Mert Öcal, dün itibariyle Acun Ilıcalı’yla mükemmel bir kavgaya karışmıştı. Bunların üzerine daha fazla dayanamayan Mert Öcal, Survivor All Star programına kendisi için noktayı koydu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Survivor All Star’da son iki eleme adayı da ortaya çıkmıştı. Barış ve Birsen’in ardından sürgün adasında giden iki Evrim ve Mert olmuştu. Bu durum ise Mert’in sinirlerinin bozulmasına neden olmuştu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Şub 2022 - 12:32 Ankara- Yaşam

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