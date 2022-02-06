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06 Şub 2022 - 12:32

Survivor Mert’tin Psikolojisi Dibe Vurdu! Önce Yasak Aşk, Sonra Acun Ilıcalı… Yaşananlara Dayanamadı; Noktayı Koydu! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını birçok kez duyurmuş olan Mert Öcal’dan hayranlarını kahreden acı haber geldi. Geçtiğimiz günlerde ismi yasak aşk dedikodularına karışan Mert Öcal, dün itibariyle Acun Ilıcalı’yla mükemmel bir kavgaya karışmıştı. Bunların üzerine daha fazla dayanamayan Mert Öcal, Survivor All Star programına kendisi için noktayı koydu. İşte merak edilen tüm detaylar…