Ankara Belediyesi Et Yardımı Nasıl Alınır? Et Yardımı Kimlere Verilir? Et Yardımı Nereye Nasıl Başvurulur?
Her geçen gün sosyal yardımlarına bir yenisini daha ekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, son sosyal yardım kampanyasını da duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın yaptığı açıklamaya göre, başkentliler artık et yardımı da alabileceğini öğrendi. İşte Ankara Belediyesinin sunmuş olduğu et yardımı imkanının detayları...
Her geçen gün sosyal yardımlarına bir yenisini daha ekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, son sosyal yardım kampanyasını da duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın yaptığı açıklamaya göre, başkentliler artık et yardımı da alabileceğini öğrendi. Peki, Ankara Belediyesi et yardımı nasıl alınır? Et yardımı kimlere verilir? Et yardımı nereye nasıl başvurulur? İşte, detaylar…
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01 Şub 2022 - 15:05 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.