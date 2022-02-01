- 01 Şub 2022 - 15:05 G: 01 Şub 2022 - 15:11

Ankara Belediyesi Et Yardımı Nasıl Alınır? Et Yardımı Kimlere Verilir? Et Yardımı Nereye Nasıl Başvurulur?

Her geçen gün sosyal yardımlarına bir yenisini daha ekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, son sosyal yardım kampanyasını da duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın yaptığı açıklamaya göre, başkentliler artık et yardımı da alabileceğini öğrendi. İşte Ankara Belediyesinin sunmuş olduğu et yardımı imkanının detayları...

Her geçen gün sosyal yardımlarına bir yenisini daha ekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, son sosyal yardım kampanyasını da duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın yaptığı açıklamaya göre, başkentliler artık et yardımı da alabileceğini öğrendi. Peki, Ankara Belediyesi et yardımı nasıl alınır? Et yardımı kimlere verilir? Et yardımı nereye nasıl başvurulur? İşte, detaylar…


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01 Şub 2022 - 15:05 - Gündem

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