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01 Şub 2022 - 16:16

Demet Özdemir’den Bornozlu Alev Alev Pozlar! İçine Hiçbir Şey Giymedi, Ayrılık Acısını Unuttu! Oğuzhan Koç Ağlayarak Günlüğüne Yazacak!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den bornozlu alev alev yakan pozlar geldi. İç çamaşırı giymeyen güzel oyuncu; ayrılık acısını çabuk unuttu. Demet Özdemir’den gelen bu paylaşım sonrasında birçok kişi “Oğuzhan Koç ağlayarak günlüğüne yazacak” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…