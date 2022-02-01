Demet Özdemir’den Bornozlu Alev Alev Pozlar! İçine Hiçbir Şey Giymedi, Ayrılık Acısını Unuttu! Oğuzhan Koç Ağlayarak Günlüğüne Yazacak!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den bornozlu alev alev yakan pozlar geldi. İç çamaşırı giymeyen güzel oyuncu; ayrılık acısını çabuk unuttu. Demet Özdemir’den gelen bu paylaşım sonrasında birçok kişi “Oğuzhan Koç ağlayarak günlüğüne yazacak” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
En son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yer alan Demet Özdemir, dram dizisinde de çok güzel rol alacağını göstermişti. Zeynep karakterinden hemen sonra Aslı karakteriyle Aşk Taktikleri filminde yer alan Demet Özdemir filminin çıkmasına gün saymaya başladı. Her paylaşımı olay olan Demet Özdemir’den gelen son paylaşım ise yürekleri yaktı yıktı! İşte Demet Özdemir’den gelen bornozlu pozlar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.