Aşık olunca eli ayağına dolaşan burçlar merak ediliyor. Hayatında aşkı en yoğun hisseden ve aşık olunca adeta kendini kaybeden burçlar hem kadınların hem de erkeklerin ilgisini çekiyor. Aşkta aklı karışık olan ve ne yaptığını bilmeyen o burçlar hangileri merak ediliyor. Aşkta Kaybetme Duygusu Yaşayan Burçlar Hangisidir? İşte Kaybetmeyi Hiç Sevmeyen O Burçlar…