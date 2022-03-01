Yasak Elma Dizisine Büyük Transfer! Kumru’nun Başı Beladan Kurtulmayacak; Yer Yerinden Oynayacak! Gümbür Gümbür…

FOX TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisi, her geçen gün seyircisine daha büyük sürprizler yapar hale geldi. Şu sıralar oyuncu kadrosunu hala genişletmeye devam eden Yasak Elma dizisi, bu kez Şebnem Dönmez ile anlaştı. Ekranların güçlü isimlerinden biri olan Şebnem Dönmez’in diziye ne zaman ya da hangi karakter ile dahil olacağı da nihayet ortaya çıktı! Peki, Yasak Elma dizisine dahil olan yeni oyuncu, karakter kim? Şebnem Dönmez, Yasak Elma dizisinde kimi canlandıracak, hangi karakter? İşte, detaylar…

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