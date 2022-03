Acun Ilıcalı Survivor All Star İçin Parayı Bastı! Öyle Bir İsimle Çalışacak Ki, Yer Gök İnleyecek! “Bu Kadarı da Pes”

Dominik Cumhuriyeti’ndeki yarışına kaldığı yerden devam eden Survivor 2022 All Star yarışması, birleşme partisine çok yaklaştı. Her iki takımdan da 11 kişinin yer alacağı birleşik adaya parti ile geçecek olan Survivor 2022 All Star yarışmasının birleşme partisine dair detaylar da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Survivor 2022 All Star yarışmasının yapımcısı ve hakemi olan Acun Ilıcalı, konuyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Peki, Survivor 2022 All Star yarışması birleşme partisi ne zaman? Survivor 2022 All Star yarışması birleşme partisinde kim sahne alacak, kim konser verecek? İşte, detaylar…

