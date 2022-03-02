Acun Ilıcalı Survivor All Star İçin Parayı Bastı! Öyle Bir İsimle Çalışacak Ki, Yer Gök İnleyecek! “Bu Kadarı da Pes”
Dominik Cumhuriyeti’ndeki yarışına kaldığı yerden devam eden Survivor 2022 All Star yarışması, birleşme partisine çok yaklaştı. Her iki takımdan da 11 kişinin yer alacağı birleşik adaya parti ile geçecek olan Survivor 2022 All Star yarışmasının birleşme partisine dair detaylar da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Acun Ilıcalı'nın kesenin ağzını açması ile birlikte gündeme düşen gelişmenin detayları haberimizde...
Dominik Cumhuriyeti’ndeki yarışına kaldığı yerden devam eden Survivor 2022 All Star yarışması, birleşme partisine çok yaklaştı. Her iki takımdan da 11 kişinin yer alacağı birleşik adaya parti ile geçecek olan Survivor 2022 All Star yarışmasının birleşme partisine dair detaylar da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Survivor 2022 All Star yarışmasının yapımcısı ve hakemi olan Acun Ilıcalı, konuyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Peki, Survivor 2022 All Star yarışması birleşme partisi ne zaman? Survivor 2022 All Star yarışması birleşme partisinde kim sahne alacak, kim konser verecek? İşte, detaylar…
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02 Mar 2022 - 15:47 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.