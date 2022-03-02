Serdar Ortaç’ın Eski Aşkı Seçil Gür Bir Açıldı Pir Açıldı! Mini Şortu ve Leopar Desenli Braleti… “Serdar Neyi Kaybettiğine Dön Bak”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pop müziğin kralı Serdar Ortaç’ın eski sevgilisi Seçil gür adeta açıldı saçıldı! Hem mini, bedenini saran bir şort giyen Seçil Gür, hem de leopar desenli iç çamaşırıyla nefesleri kesti. Birçok kişi bu paylaşım üzerine “Serdar dön neyi kaybettiğine bir bak” yorumlarında bulundu!
Geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç, eski eşi ve eski sevgilisinin sarışın olmasına göndermede bulunarak “Annem, sarışınla olmaz demişti. Ben dinlememiştim” yorumunda bulunmuştu. Ayrılıklarının üzerinden aylar geçmesinin ardından Seçil Gür öyle bir paylaşım yaptı ki, nefesler kesildi! Gündeme bomba gibi düşen bu paylaşımda Seçil Gür’ün fiziği ve güzelliği gözlerden kaçmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.