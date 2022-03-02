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02 Mar 2022 - 22:01

Serdar Ortaç’ın Eski Aşkı Seçil Gür Bir Açıldı Pir Açıldı! Mini Şortu ve Leopar Desenli Braleti… “Serdar Neyi Kaybettiğine Dön Bak”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pop müziğin kralı Serdar Ortaç’ın eski sevgilisi Seçil gür adeta açıldı saçıldı! Hem mini, bedenini saran bir şort giyen Seçil Gür, hem de leopar desenli iç çamaşırıyla nefesleri kesti. Birçok kişi bu paylaşım üzerine “Serdar dön neyi kaybettiğine bir bak” yorumlarında bulundu!