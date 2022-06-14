14 Haz 2022 - 11:28 Güncelleme: 14 Haz 2022 - 11:37
Kirli Çıkı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Hep Gizli Köşelerde Bir Parası Olan O Burçlar…
Bazı burçlar parasının olmasına rağmen belli etmemeleri özelliği ile dikkat çekmektedir. Bu burçlar, köşede ne kadar parası olursa olsun kesinlikle belli etmezler. İşte o burçlar ve merak edilen diğer detaylar…
Astrolojiyle ilgilenen kişiler burçların parayla ilişkisini de araştırıyor. Bazı burçlardaki insanlar cüzdanlarında ne kadar parası olursa olsun belli etmiyor. Atalarımızın da dediği gibi “İmanla paranın kimde olduğu belli olmaz” İşte o burçlar ve merak edilen tüm ayrıntılar…
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14 Haz 2022 - 11:28 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.