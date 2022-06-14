- 14 Haz 2022 - 11:28 G: 14 Haz 2022 - 11:37

Kirli Çıkı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Hep Gizli Köşelerde Bir Parası Olan O Burçlar…

Bazı burçlar parasının olmasına rağmen belli etmemeleri özelliği ile dikkat çekmektedir. Bu burçlar, köşede ne kadar parası olursa olsun kesinlikle belli etmezler. İşte o burçlar ve merak edilen diğer detaylar…

Astrolojiyle ilgilenen kişiler burçların parayla ilişkisini de araştırıyor. Bazı burçlardaki insanlar cüzdanlarında ne kadar parası olursa olsun belli etmiyor. Atalarımızın da dediği gibi “İmanla paranın kimde olduğu belli olmaz” İşte o burçlar ve merak edilen tüm ayrıntılar…

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14 Haz 2022 - 11:28 - Burç Haberleri

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