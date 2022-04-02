- 02 Nis 2022 - 11:37 G: 02 Nis 2022 - 11:38

Survivor'da Acun Ilıcalı Yeni Kararını Duyurdu! Zindan Adası Bitti; Yokluk Adası Başladı! Yokluk Adası Nasıl Bir Yer, İlk Kim Gitti? Yokluk Adası Detayları Yarışmacıları...

Birleşme partisi ile resmi olarak sezonu ortalamış olan Survivor All Star 2022 yarışmasında yeni bir dönem başladı. Bu sene formatına eklediği ‘sürgün adası’ uygulaması ile bir hayli sevilen Survivor All Star 2022 yarışması, bu kez ‘yokluk adası’ dönemini başlattı. İşte Survivor All Star'da gerçekleşen değişiklik ve detayları...

Birleşme partisi ile resmi olarak sezonu ortalamış olan Survivor All Star 2022 yarışmasında yeni bir dönem başladı. Bu sene formatına eklediği ‘sürgün adası’ uygulaması ile bir hayli sevilen Survivor All Star 2022 yarışması, bu kez ‘yokluk adası’ dönemini başlattı. Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklama ile yokluk adasına dair tüm detaylar da öğrenildi. Peki, Survivor’da neler oluyor? Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümünde neler oldu? Survivor All Star 2022 yarışması yokluk adası uygulaması nedir? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Sayfaları Takip Ediniz...

02 Nis 2022 - 11:37 - Survivor 2022

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Nisa’dan Ogeday’a Aşk İtirafı! Canlı Yayında “Sana Aşığım” Dedi; Utançtan Yerin Dibine Girdi! Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Survivor Nisa’dan Ogeday’a Aşk İtirafı! Canlı Yayında “Sana Aşığım” Dedi; Utançtan Yerin Dibine Girdi! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Survivor 67. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 67. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 66. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Yokluk Adasın Giden İlk İsim Belli Oldu! Survivor 1 Nisan 2022 65. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 66. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Yokluk Adasın Giden İlk İsim Belli Oldu! Survivor 1 Nisan 2022 65. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor Mert Öcal ve Hakan Hatipoğlu’nun Kavga Nedenleri Ortaya Çıktı! Kardeşten Öteydiler; Kanlı Bıçaklı Oldular! “Aşkıyla Dalga Geçti!” mask
Survivor Mert Öcal ve Hakan Hatipoğlu’nun Kavga Nedenleri Ortaya Çıktı! Kardeşten Öteydiler; Kanlı Bıçaklı Oldular! “Aşkıyla Dalga Geçti!”
Acun Ilıcalı Semih Öztürk'ü Affetti! Survivor Ekstra Programından Kovulmuştu! Araya Ünlü İsimler Girince Daha Fazla Dayanamadı! İmzalar Yeniden… mask
Acun Ilıcalı Semih Öztürk'ü Affetti! Survivor Ekstra Programından Kovulmuştu! Araya Ünlü İsimler Girince Daha Fazla Dayanamadı! İmzalar Yeniden…
Survivor’da Yeni Takımlar Belli Oldu! Acun Ilıcalı Son Kararını Verdi; Kanlı Bıçaklı Düşmanlar… Nisa, Barış, Batuhan, Adem, Yasin, Nagihan… “Yok Artık” mask
Survivor’da Yeni Takımlar Belli Oldu! Acun Ilıcalı Son Kararını Verdi; Kanlı Bıçaklı Düşmanlar… Nisa, Barış, Batuhan, Adem, Yasin, Nagihan… “Yok Artık”
Survivor Adem Kılıç'ın Sevgilisi Nil Şenver Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Adem Kılıççı İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti? mask
Survivor Adem Kılıç'ın Sevgilisi Nil Şenver Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Adem Kılıççı İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti?
Survivor Yasin’in Elenme Sebebi Ortaya Çıktı! Meğer 3 Gün Önce… Acun Ilıcalı Affetmedi, Guruna Yediremedi! Perde Arkası Korkunç… mask
Survivor Yasin’in Elenme Sebebi Ortaya Çıktı! Meğer 3 Gün Önce… Acun Ilıcalı Affetmedi, Guruna Yediremedi! Perde Arkası Korkunç…
Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Dağıldı! Artık 3 Gruptan Oluşacaklar; Ayşe Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Nisa, Batuhan, Adem… mask
Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Dağıldı! Artık 3 Gruptan Oluşacaklar; Ayşe Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Nisa, Batuhan, Adem…
Survivor Yarışmasının Fişi Çekildi! Acun Ilıcalı, İrem Kanan Ağlıyor; Artık Olmayacak! Kanal Kapanıp; Batabilir! “Yok Artık!” mask
Survivor Yarışmasının Fişi Çekildi! Acun Ilıcalı, İrem Kanan Ağlıyor; Artık Olmayacak! Kanal Kapanıp; Batabilir! “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor'da Acun Ilıcalı Yeni Kararını Duyurdu! Zindan Adası Bitti; Yokluk Adası Başladı! Yokluk Adası Nasıl Bir Yer, İlk Kim Gitti? Öyle Bir Şey Başlıyor Ki... mask
Survivor'da Acun Ilıcalı Yeni Kararını Duyurdu! Zindan Adası Bitti; Yokluk Adası Başladı! Yokluk Adası Nasıl Bir Yer, İlk Kim Gitti? Öyle Bir Şey Başlıyor Ki...
TMO Market ve Tarım Kredi Ortak Zamlara Meydan Okudu! TMO Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! Ramazan'da Yetişen Alacak, Acele Edin… mask
TMO Market ve Tarım Kredi Ortak Zamlara Meydan Okudu! TMO Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! Ramazan'da Yetişen Alacak, Acele Edin…
Tarım Kredi Market'de 5 Litre Ayçiçek Yağı 129 T'ye Düştü! Depo Ve Raflar Ayçiçek Yağı Stoklarıyla Doldu! İşte Son Yağ Fiyatı 38 TL, 64 TL, 99 TL, 129 TL! mask
Tarım Kredi Market'de 5 Litre Ayçiçek Yağı 129 T'ye Düştü! Depo Ve Raflar Ayçiçek Yağı Stoklarıyla Doldu! İşte Son Yağ Fiyatı 38 TL, 64 TL, 99 TL, 129 TL!
A101 Market 5 Litre Ayçiçek Yağında Ramazan İndirim! BİM ve Şok Market’e Tokat Gibi Rest! 2 Nisan A101 Ayçiçek Yağı Fiyatları… mask
A101 Market 5 Litre Ayçiçek Yağında Ramazan İndirim! BİM ve Şok Market’e Tokat Gibi Rest! 2 Nisan A101 Ayçiçek Yağı Fiyatları…
Şok Market 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Fiyatına Ramazan İndirimi! Öyle Bir İndirim Yapıldı Ki, İzdiham Yaşanıyor! 2 Nisan İndirimine Hemen Yetişin… mask
Şok Market 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Fiyatına Ramazan İndirimi! Öyle Bir İndirim Yapıldı Ki, İzdiham Yaşanıyor! 2 Nisan İndirimine Hemen Yetişin…
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser’in Girişi Kesinleşti! Senarist, Yönetme, Kanal; Herkes Aynı Kanıda! Gümbür Gümbür Geliyor! mask
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser’in Girişi Kesinleşti! Senarist, Yönetme, Kanal; Herkes Aynı Kanıda! Gümbür Gümbür Geliyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status