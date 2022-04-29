Sigara Fiyatlarına Zam Geldi! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Yeni Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? 30 Nisan Güncel Sigara Fiyatları Ne Oldu?
Yeni yıldan bu yana bir kere zam almış olan sigara fiyatlarının yeniden zamlanacağı yönündeki haber geçtiğimiz gün Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’tan gelmişti. Zamlar için 14 Nisan’ı işaret eden Özgür Aybaş hem alkol kullanan hem de sigara içen vatandaşa kötü haberi verdi. İşte sigara zammı ile ilgili son detaylar...
Yeni yıldan bu yana bir kere zam almış olan sigara fiyatlarının yeniden zamlanacağı yönündeki haber geçtiğimiz gün Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’tan gelmişti. Zamlar için 14 Nisan’ı işaret eden Özgür Aybaş hem alkol kullanan hem de sigara içen vatandaşa kötü haberi verdi. Peki, sigara fiyatlarına yine bir zam mı geldi? Sigaralar zamlanacak mı? İşte 27 Nisan güncel sigara fiyatları…
PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022
JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022
Winston Slender: 22 TL
Winston Xsence: 24 TL
Marlboro Roll 50: 25,00 TL
Marlboro Edge: 25,00 TL
Tekel 2000: 23,5 TL
Tekel 2001: 23,5 TL
BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022
Kent: 24,00
Kent D Range: 24,00
Marlboro Touch: 26,00 TL
Marlboro: 27,00 TL
Parliament: 27,50 TL
L&M: 23,50 TL
Muratti: 25,00 TL
Muratti BLU: 24,00 TL
Lark: 24,00 TL
Chesterfield: 23,50 TL
Kent Blue: 24,00
Kent Slims: 27 TL
Viceroy: 24,00 TL
Pall Mall: 24,00 TL
Samsun 24,00 TL
Maltepe: 24,00 TL
Rothmans: 23,50 TL
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.