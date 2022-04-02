Survivor Adem’in Nişanlısını Gören Eriyip Bitiyor! Güzelliğiyle Mest Etti; Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! “Aman Yenge! Kendine Gel!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Adem Kılıççı’nın sevgilisini gören şok içerisinde kaldı. Gözlerinin ve yüzüğünün güzelliğiyle Adem Kılıççı sevenlerini mest eden güzel isime “Aman yenge kendine gel” yorumlarını arka arkaya yapıldı! Peki, Adem Kılıççı’nın sevgilisi kimdir?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde garklı bir heyecanın yaşandığı Survivor All Star yarışmasında şampiyonluk kupasını kaldıran Adem Kılıççı’nın sevgilisi olduğunu öğrenenler büyük bir şok yaşadı. Survivor yarışmasında bulunduğu dönemde Sabriye ve Sema gibi isimlerle adı aşk dedikodularına karışan Adem Kılıççı’nın sevgilisini görenler büyük şoku yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.