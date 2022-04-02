- 02 Nis 2022 - 15:34 G: 02 Nis 2022 - 15:44

Survivor Adem’in Nişanlısını Gören Eriyip Bitiyor! Güzelliğiyle Mest Etti; Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! “Aman Yenge! Kendine Gel!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Adem Kılıççı’nın sevgilisini gören şok içerisinde kaldı. Gözlerinin ve yüzüğünün güzelliğiyle Adem Kılıççı sevenlerini mest eden güzel isime “Aman yenge kendine gel” yorumlarını arka arkaya yapıldı! Peki, Adem Kılıççı’nın sevgilisi kimdir?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde garklı bir heyecanın yaşandığı Survivor All Star yarışmasında şampiyonluk kupasını kaldıran Adem Kılıççı’nın sevgilisi olduğunu öğrenenler büyük bir şok yaşadı. Survivor yarışmasında bulunduğu dönemde Sabriye ve Sema gibi isimlerle adı aşk dedikodularına karışan Adem Kılıççı’nın sevgilisini görenler büyük şoku yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

02 Nis 2022 - 15:34 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Hikmet Gönüller Takımını İkiye Böldü! Yasin’in Arkasından Dedikleri Yumruk Yumruğa Kavgaya Neden Oldu! Öyle Bir Şey Yaşanıyor Ki… mask
Survivor Hikmet Gönüller Takımını İkiye Böldü! Yasin’in Arkasından Dedikleri Yumruk Yumruğa Kavgaya Neden Oldu! Öyle Bir Şey Yaşanıyor Ki…
Survivor’dan Elenen Berna Dantelli Braletiyle Nefesleri Kesti! “Hiç Giyinmeseydin” Sınırları Aştı; Her Yerini Kanıtladı! “Sen Neymişsin” mask
Survivor’dan Elenen Berna Dantelli Braletiyle Nefesleri Kesti! “Hiç Giyinmeseydin” Sınırları Aştı; Her Yerini Kanıtladı! “Sen Neymişsin”
Survivor Evrim İçin Acun Medya İşlemleri Başlattı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluna Gelen Hakaret Dolu Sözler Çileden Çıkardı! “Hoşça Kal Evrim!” mask
Survivor Evrim İçin Acun Medya İşlemleri Başlattı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluna Gelen Hakaret Dolu Sözler Çileden Çıkardı! “Hoşça Kal Evrim!”
Survivor'da Acun Ilıcalı Yeni Kararını Duyurdu! Zindan Adası Bitti; Yokluk Adası Başladı! Yokluk Adası Nasıl Bir Yer, İlk Kim Gitti? Yokluk Adası Detayları Yarışmacıları... mask
Survivor'da Acun Ilıcalı Yeni Kararını Duyurdu! Zindan Adası Bitti; Yokluk Adası Başladı! Yokluk Adası Nasıl Bir Yer, İlk Kim Gitti? Yokluk Adası Detayları Yarışmacıları...
Survivor Nisa’dan Ogeday’a Aşk İtirafı! Canlı Yayında “Sana Aşığım” Dedi; Utançtan Yerin Dibine Girdi! Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Survivor Nisa’dan Ogeday’a Aşk İtirafı! Canlı Yayında “Sana Aşığım” Dedi; Utançtan Yerin Dibine Girdi! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Survivor 67. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 67. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 66. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Yokluk Adasın Giden İlk İsim Belli Oldu! Survivor 1 Nisan 2022 65. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 66. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Yokluk Adasın Giden İlk İsim Belli Oldu! Survivor 1 Nisan 2022 65. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor Mert Öcal ve Hakan Hatipoğlu’nun Kavga Nedenleri Ortaya Çıktı! Kardeşten Öteydiler; Kanlı Bıçaklı Oldular! “Aşkıyla Dalga Geçti!” mask
Survivor Mert Öcal ve Hakan Hatipoğlu’nun Kavga Nedenleri Ortaya Çıktı! Kardeşten Öteydiler; Kanlı Bıçaklı Oldular! “Aşkıyla Dalga Geçti!”
Acun Ilıcalı Semih Öztürk'ü Affetti! Survivor Ekstra Programından Kovulmuştu! Araya Ünlü İsimler Girince Daha Fazla Dayanamadı! İmzalar Yeniden… mask
Acun Ilıcalı Semih Öztürk'ü Affetti! Survivor Ekstra Programından Kovulmuştu! Araya Ünlü İsimler Girince Daha Fazla Dayanamadı! İmzalar Yeniden…
Survivor’da Yeni Takımlar Belli Oldu! Acun Ilıcalı Son Kararını Verdi; Kanlı Bıçaklı Düşmanlar… Nisa, Barış, Batuhan, Adem, Yasin, Nagihan… “Yok Artık” mask
Survivor’da Yeni Takımlar Belli Oldu! Acun Ilıcalı Son Kararını Verdi; Kanlı Bıçaklı Düşmanlar… Nisa, Barış, Batuhan, Adem, Yasin, Nagihan… “Yok Artık”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Aleyna Tilki Dur Durak Dinlemiyor! Annesi “Yapma” Dedikçe Sınırları Aştı; Bikiniden Beter Kıyafetiyle… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Aleyna Tilki Dur Durak Dinlemiyor! Annesi “Yapma” Dedikçe Sınırları Aştı; Bikiniden Beter Kıyafetiyle… “Bu Kadarı da Pes!”
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Kardeşiyle “Fake” Attı! Milyonar İkiye Ayrıldı; Bakan Bir Daha Baktı! Meğer Öyle Bir İsimmiş Ki… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Kardeşiyle “Fake” Attı! Milyonar İkiye Ayrıldı; Bakan Bir Daha Baktı! Meğer Öyle Bir İsimmiş Ki…
Bülent Ersoy’un Eski Fotoğraflarını Gören Beyninden Vurulmuşa Döndü! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki… Bambaşka Birisine Dönüşmüş! mask
Bülent Ersoy’un Eski Fotoğraflarını Gören Beyninden Vurulmuşa Döndü! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki… Bambaşka Birisine Dönüşmüş!
Arka Sokaklar Rıza Baba’nın Kızı Ortaya Çıktı! Görenlerin Ağzı Yarım Metre Açık; Bir Bakana Bir Daha Bakıyor! Herkes Pınar Sanıyordu Ama… mask
Arka Sokaklar Rıza Baba’nın Kızı Ortaya Çıktı! Görenlerin Ağzı Yarım Metre Açık; Bir Bakana Bir Daha Bakıyor! Herkes Pınar Sanıyordu Ama…
Survivor Hikmet Gönüller Takımını İkiye Böldü! Yasin’in Arkasından Dedikleri Yumruk Yumruğa Kavgaya Neden Oldu! Öyle Bir Şey Yaşanıyor Ki… mask
Survivor Hikmet Gönüller Takımını İkiye Böldü! Yasin’in Arkasından Dedikleri Yumruk Yumruğa Kavgaya Neden Oldu! Öyle Bir Şey Yaşanıyor Ki…
Müge Anlı’nın Defteri Kapandı; Fişi Çekildi! Sırtını Dönen Dönene; Dımdızlık Kaldı! Önce Canı Sonra Cananı… “Bitti Mi Hikayemiz?” mask
Müge Anlı’nın Defteri Kapandı; Fişi Çekildi! Sırtını Dönen Dönene; Dımdızlık Kaldı! Önce Canı Sonra Cananı… “Bitti Mi Hikayemiz?”
Aşk Mantık İntikam Oyuncusundan Çirkin Saldırı! Yumruk Yumruğa Kavgaya Girdiler; Görenler Şoke Oldu! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Aşk Mantık İntikam Oyuncusundan Çirkin Saldırı! Yumruk Yumruğa Kavgaya Girdiler; Görenler Şoke Oldu! “Bu Kadarı da Pes!”
Survivor’dan Elenen Berna Dantelli Braletiyle Nefesleri Kesti! “Hiç Giyinmeseydin” Sınırları Aştı; Her Yerini Kanıtladı! “Sen Neymişsin” mask
Survivor’dan Elenen Berna Dantelli Braletiyle Nefesleri Kesti! “Hiç Giyinmeseydin” Sınırları Aştı; Her Yerini Kanıtladı! “Sen Neymişsin”
Mahkum Dizisinin Final Senaryosu Yazıldı! Son Üç Bölüm Kararı Seyircileri Hüngür Hüngür Ağlattı! Sonuç: Hüsran, Gözyaşı, Yıkım… mask
Mahkum Dizisinin Final Senaryosu Yazıldı! Son Üç Bölüm Kararı Seyircileri Hüngür Hüngür Ağlattı! Sonuç: Hüsran, Gözyaşı, Yıkım…
Survivor Evrim İçin Acun Medya İşlemleri Başlattı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluna Gelen Hakaret Dolu Sözler Çileden Çıkardı! “Hoşça Kal Evrim!” mask
Survivor Evrim İçin Acun Medya İşlemleri Başlattı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluna Gelen Hakaret Dolu Sözler Çileden Çıkardı! “Hoşça Kal Evrim!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Aleyna Tilki Dur Durak Dinlemiyor! Annesi “Yapma” Dedikçe Sınırları Aştı; Bikiniden Beter Kıyafetiyle… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Aleyna Tilki Dur Durak Dinlemiyor! Annesi “Yapma” Dedikçe Sınırları Aştı; Bikiniden Beter Kıyafetiyle… “Bu Kadarı da Pes!”
Hakim Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? ATV Hakim Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir? mask
Hakim Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? ATV Hakim Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir?
Müge Anlı’dan Şok İmaj Değişimi! Gören Tanıyamıyor; Havalı Saçları Gitti, Yerine Öyle Bir Şey Geldi Ki… “Müge Kendine Ne Yaptın?” mask
Müge Anlı’dan Şok İmaj Değişimi! Gören Tanıyamıyor; Havalı Saçları Gitti, Yerine Öyle Bir Şey Geldi Ki… “Müge Kendine Ne Yaptın?”
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Kardeşiyle “Fake” Attı! Milyonar İkiye Ayrıldı; Bakan Bir Daha Baktı! Meğer Öyle Bir İsimmiş Ki… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Kardeşiyle “Fake” Attı! Milyonar İkiye Ayrıldı; Bakan Bir Daha Baktı! Meğer Öyle Bir İsimmiş Ki…
Kurtlar Vadisi Dizisinin Başrol Oyuncusundan Kahreden Haber! Ölüm Haberi Verildi; El Kol Titredi! Necati Şaşmaz Bile… mask
Kurtlar Vadisi Dizisinin Başrol Oyuncusundan Kahreden Haber! Ölüm Haberi Verildi; El Kol Titredi! Necati Şaşmaz Bile…
Bülent Ersoy’un Eski Fotoğraflarını Gören Beyninden Vurulmuşa Döndü! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki… Bambaşka Birisine Dönüşmüş! mask
Bülent Ersoy’un Eski Fotoğraflarını Gören Beyninden Vurulmuşa Döndü! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki… Bambaşka Birisine Dönüşmüş!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status