- 03 Nis 2022 - 21:56

Survivor O Gerçekler İfşa Oldu! "Yokluk Adasına Batuhan ve Gizem Gidiyor" Dominik'te Ortalık Resmen Alev Alev Yandı...

Survivor 2022 All Star büyük bir heyecanla devam ederken, yokluk adasına gidecek isimler ifşalandı. Sosyal medyada "Survivor Kahini" ismiyle bilinen ve ifşalar yayınlayan şahıs, Sürgün Adasıyla ilgili söyledikleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Batuhan ve Gizem isimleri ortalığı resmen salladı.

Survivor All Star 2022'de özellikle son dönemde yaşananlar, oyunların önüne geçmişti. Fakat son birkaç bölümdür artık oyunlara odaklanılabildi. Bu kapsamda Survivor Kahini ismiyle bilinen ifşacı da; ifşalarını oyunlara yöneltti. Sürgün Adasıyla ilgili bilgi veren ifşacının bugüne kadar yaptığı ifşaların %90'ının doğru çıkması, herkeste "neler oluyor" diye büyük bir soru işareti oluşturdu. 

Detaylar diğer sayfada!

03 Nis 2022 - 21:56 Ankara- Yaşam

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