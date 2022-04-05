- 05 Nis 2022 - 11:52 G: 05 Nis 2022 - 11:53

Survivor All Star'da Bugün Kim Elendi? Survivor 5 Nisan 2022 Hangi Yarışmacı Gitti? SMS Sıralaması İle Survivor'da Gizem Mi, Ardahan Mı, Gökhan Mı, Barış Mı Veda Etti?

Heyecanlı yarışına her geçen gün bir yenilik eklemeye devam eden Survivor All Star 2022 yarışması, şimdilerde seyircisine nefeslerini adeta tutturuyor. Bu haftanın eleme konseyini toplayan Survivor All Star 2022 yarışması, o isimleri SMS yarışına çıkarıyor. Sizde son hafta ile birlikte sevilen yarışmadan elenenleri merak ediyorsanız işte detaylar...

Heyecanlı yarışına her geçen gün bir yenilik eklemeye devam eden Survivor All Star 2022 yarışması, şimdilerde seyircisine nefeslerini adeta tutturuyor. Bu haftanın eleme konseyini toplayan Survivor All Star 2022 yarışması, o isimleri SMS yarışına çıkarıyor. Peki, Survivor All Star'da kim elendi? Survivor 5 Nisan hangi yarışmacı gitti? SMS sıralaması ile Survivor'da hangi isim veda etti? İşte, detaylar…

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05 Nis 2022 - 11:52 - Survivor 2022

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