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06 Nis 2022 - 00:12

Survivor Tarihinde Görülmemiş Kaos! Acun Ilıcalı Şaştı; Seyirci Dondu Kaldı! Konseyde Kıyamet Koptu; Kavga, Gürültü, Kaos…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da daha önceki yıllarda ve bu sezon içerisinde yaşanmamış bir olay yaşandı. Acun Ilıcalı’yı bile arafa sokan bu durum, seyircilerin donup kalmasına neden oldu. Hararetli bir konsey yaşayan Survivor yarışmasının takımları seyircilerin ağzını açık bıraktı! Peki, neler oluyor?