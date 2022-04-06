Survivor Tarihinde Görülmemiş Kaos! Acun Ilıcalı Şaştı; Seyirci Dondu Kaldı! Konseyde Kıyamet Koptu; Kavga, Gürültü, Kaos…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da daha önceki yıllarda ve bu sezon içerisinde yaşanmamış bir olay yaşandı. Acun Ilıcalı’yı bile arafa sokan bu durum, seyircilerin donup kalmasına neden oldu. Hararetli bir konsey yaşayan Survivor yarışmasının takımları seyircilerin ağzını açık bıraktı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Survivor All Star yarışmasında dokunulmazlık mücadelesini kazanan takım Ünlüler oldu. Güç oyunlarından dolayı Gönüllüler takımının kazanacağını dile getiren Ünlüler takımı yarışmak istemediğini dile getirmişti. Ünlüler takımı bir şekilde oyunu kazanmış ve konseyde Gönüllüler bir ismi seçmek zorunda kalmıştı. Tam da o anlarda ipler koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.