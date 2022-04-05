Survivor Nagihan’dan Herkesi Kıpkırmızı Eden “Regl” İtirafı! 83 Milyonun Önünde… Acun Ilıcalı’nın Eli Ayağına Dolandı! “Utan Biraz!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da milyonları şok eden bir gelişme yaşandı. Nagihan Karadere’nin açıklamaları milyonları kıpkırmızı ederken; regl itirafına yorumlandı. 83 milyonun önünde sarf ettiği sözlerle “Utan biraz” yorumlarını alan Nagihan Karadere, Acun Ilıcalı’nın eliğinin ayağına dolanmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan All Star yarışmasının konseyinde ise gergin anlar seyircileri ekranlara kilitlemişti. Nagihan Karadere’nin ise gözlerinin dolu dolu ve aşırı derecede gergin olması gözlerden kaçmadı. Gözyaşları içinde şok bir açıklama yapan Nagihan Karadere, ağızların açık kalmasına neden oldu!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hasan Yılmaz olarak yorum yazıyorsun. Farklı bir hesapla oturum açıp yazmak için buraya, oturum açmadam misafir (anonim) olarak yazmak için ise buraya tıklayınız.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.