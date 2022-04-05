FOX TV Tüm Dizilerini Silkeledi! Öyle Bir Düzenleme Yaptı Ki, Her Şey Arap Saçına Döndü! Seyirciler Neye Uğradığını Şaşırdı!
FOX TV’nin bu seneki başarılı yapımları olan Yasak Elma, Evlilik Hakkında Her Şey, Mahkum ve Aşk Mantık İntikam dizilerini izleyenlere kötü bir haber geldi! Dizileri ile ilgili köklü bir düzelemeye ve değişikliğe giden FOX TV ekranları; Yasak Elma, Evlilik Hakkında Her Şey, Mahkum ve Aşk Mantık İntikam dizisinin yer aldığı pazartesi, salı, perşembe ve cuma günlerinde yayın akışı değişikliğine gitti! İşte detaylar...
FOX TV’nin bu seneki başarılı yapımları olan Yasak Elma, Evlilik Hakkında Her Şey, Mahkum ve Aşk Mantık İntikam dizilerini izleyenlere kötü bir haber geldi! Dizileri ile ilgili köklü bir düzelemeye ve değişikliğe giden FOX TV ekranları; Yasak Elma, Evlilik Hakkında Her Şey, Mahkum ve Aşk Mantık İntikam dizisinin yer aldığı pazartesi, salı, perşembe ve cuma günlerinde yayın akışı değişikliğine gitti! Peki, FOX TV dizi saatleri değişti mi? Yasak Elma saat kaçta? Evlilik Hakkında Her Şey saat kaçta? Mahkum saat kaçta? Aşk Mantık İntikam saat kaçta? İşte, detaylar…
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05 Nis 2022 - 15:30 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.