iPhone 12 Mini Fiyatları Düştü! Aklınızı Yerinden Alacak Son İndirim! Tam 3750 TL'ye Ek İndirim Tükenmeden Koşanlar Alır
Döviz kuru farkı nedeniyle dünyanın en pahalı iPhone kullanıcısı ikinci ülke olan Türkiye, geçtiğimiz günlerde düşüşe geçen Dolar ile birlikte birazcık daha olsa iPhone telefonlarını daha uygun fiyata satın almaya başladı. Gerek işletim sistemleri gerekse kameraları bakımından piyasanın en iyilerinden birisi olan iPhone 12 mini ile ilgili yapılan son indirimin detayları haberimizde...
Döviz kuru farkı nedeniyle dünyanın en pahalı iPhone kullanıcısı ikinci ülke olan Türkiye, geçtiğimiz günlerde düşüşe geçen Dolar ile birlikte birazcık daha olsa iPhone telefonlarını daha uygun fiyata satın almaya başladı. Gerek işletim sistemleri gerekse kameraları bakımından piyasanın en iyilerinden birisi olan iPhone 12 mini, inen fiyatları üzerine ulaşılabilir hale gelmeye başladı. Öte yandan o internet alışveriş sitesine Apple’dan gelen indirim yetmedi ve bir indirim de kendisi gerçekleştirdi! Peki, iPhone 12 mini ne kadar, kaç TL? En ucuz iPhone 12 mini nerede satılıyor? En ucuz iPhone 12 mini ne kadar satılıyor? İşte, detaylar…
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13 Nis 2022 - 21:20 - Teknoloji
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.