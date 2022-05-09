Kaderimin Oyunu Bu Ayrılık ile Sarsılacak! Seyirci Gözyaşına Boğulabilir! Cemal Bu Sefer Hapı Yutacak, Kapının Önüne Konulacak! Her Şey İptal…
Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral gibi iddialı isimleri bulunduran Kaderimin Oyunu dizisi, son bölümündeki o sahneleri ile seyircisini adeta ekran başına kilitledi. Kaderimin Oyunu dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, diziyle ilgili her şeyi bir bir ifşa etti!
Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral gibi iddialı isimleri bulunduran Kaderimin Oyunu dizisi, son bölümündeki o sahneleri ile seyircisini adeta ekran başına kilitledi. Kaderimin Oyunu dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, diziyle ilgili her şeyi bir bir ifşa etti! Peki, Kaderimin Oyunu dizisinde neler oluyor? Kaderimin Oyunu dizisinin son bölümünde ne oldu? Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
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09 May 2022 - 10:45 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.