Kasaba Doktoru’nun Ömer’i Deniz Can Aktaş’ın Biricik Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Hafsanur Sancaktutan’ı Görenler İnanamadı! Meğer Son Yaz Dizisinin Yıldızıymış…
TRT1 ekranlarından yeni başlayan Kasaba Doktoru dizisi ile hayranlarından tam not alan Deniz Can Aktaş, canlandırmaya başladığı Ömer karakteri ile bir hayli sevildi. Doktor Ömer karakteri ile tüm gözleri üzerine çeviren Deniz Can Aktaş, özel yaşamı ile de merak edilen isimler arasındaki yerini aldı. İşte Deniz Can Aktaş ile ilgili merak edilen detaylar...
TRT1 ekranlarından yeni başlayan Kasaba Doktoru dizisi ile hayranlarından tam not alan Deniz Can Aktaş, canlandırmaya başladığı Ömer karakteri ile bir hayli sevildi. Doktor Ömer karakteri ile tüm gözleri üzerine çeviren Deniz Can Aktaş, özel yaşamı ile de merak edilen isimler arasındaki yerini aldı. Öte yandan Deniz Can Aktaş’ın sevgilisini görenler, gözlerine inanamadı! Peki, Kasaba Doktoru’nun Ömer’i Deniz Can Aktaş’ın sevgilisi kim? Deniz Can Aktaş’ın sevgilisi Hafsanur Sancaktutan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte, detaylar…
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19 Nis 2022 - 08:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.