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19 Nis 2022 - 08:57

Kasaba Doktoru’nun Ömer’i Deniz Can Aktaş’ın Biricik Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Hafsanur Sancaktutan’ı Görenler İnanamadı! Meğer Son Yaz Dizisinin Yıldızıymış…

TRT1 ekranlarından yeni başlayan Kasaba Doktoru dizisi ile hayranlarından tam not alan Deniz Can Aktaş, canlandırmaya başladığı Ömer karakteri ile bir hayli sevildi. Doktor Ömer karakteri ile tüm gözleri üzerine çeviren Deniz Can Aktaş, özel yaşamı ile de merak edilen isimler arasındaki yerini aldı. İşte Deniz Can Aktaş ile ilgili merak edilen detaylar...