İlker Aksum Biricik’in Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Ramo Dizisinin Hasan'ı İlker Aksum'un Eşi Şeyma Erdoğan’ı Görenler İnanamadı! Meğer Ünlü Mankenle…

Ramo dizisinde canlandırdığı Hasan karakteri ile adeta hafızalara kazınan İlker Aksum, bir süredir kameralardan uzakta kalmıştı. Geçtiğimiz gün Akmerkez’de görüntülenen ünlü oyuncu İlker Aksum, kameralara sevgilisi ile yakalandı. İlker Aksum’un sevgilisi Şeyma Erdoğan’ı görenler ise, genç kadını hemen tanıdı! Peki, Ramo dizisinin Hasan'ı İlker Aksum Biricik’in sevgilisi kim? Şeyma Erdoğan kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında? İşte, detaylar…

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