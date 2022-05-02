İlker Aksum Biricik’in Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Ramo Dizisinin Hasan'ı İlker Aksum'un Eşi Şeyma Erdoğan’ı Görenler İnanamadı! Meğer Ünlü Mankenle…
Ramo dizisinde canlandırdığı Hasan karakteri ile adeta hafızalara kazınan İlker Aksum, bir süredir kameralardan uzakta kalmıştı. Geçtiğimiz gün Akmerkez’de görüntülenen ünlü oyuncu İlker Aksum ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Ramo dizisinde canlandırdığı Hasan karakteri ile adeta hafızalara kazınan İlker Aksum, bir süredir kameralardan uzakta kalmıştı. Geçtiğimiz gün Akmerkez’de görüntülenen ünlü oyuncu İlker Aksum, kameralara sevgilisi ile yakalandı. İlker Aksum’un sevgilisi Şeyma Erdoğan’ı görenler ise, genç kadını hemen tanıdı! Peki, Ramo dizisinin Hasan'ı İlker Aksum Biricik’in sevgilisi kim? Şeyma Erdoğan kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında? İşte, detaylar…
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02 May 2022 - 19:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.