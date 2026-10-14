Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen sevilen yarışma programı Gelin Evi, hafta içi her gün ev hanımlarını ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 14 Ekim 2026 Çarşamba günü yarışan Gülcan gelinin evindeki sunumlar, çeyiz sergisi ve ev dekorasyonu rakipleri ile Buse Varol'dan kaç puan aldı? Günün merak edilen puan tablosu haberimizde yer alıyor.

Buse Varol’un enerjik sunumuyla Show TV ekranlarında hafta içi her gün izleyicileri ekran başına kilitleyen Gelin Evi, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü yayınlanan 1782. bölümüyle haftanın üçüncü gününde Arnavutköy’e konuk oldu. Haftanın iddialı ve bir o kadar da dobralığıyla dikkat çeken yarışmacısı, 22 yaşında, 4 yıllık evli ve aslen Ordulu bir ev hanımı olan Gülcan Avcı oldu.

At çiftliğindeki görkemli karşılamadan çocukluk nostaljisi yaşatan engel parkuruna, salondaki perdenin arkasından çıkan çift kişilik misafir yatağından Karadeniz lezzetleriyle donatılmış zengin sofraya kadar her anı tartışmalarla geçen günde, verilen düşük puanlar stüdyoda adeta savaş çıkardı.

At Çiftliğinde Dörtnala Karşılama ve Macera Parkuru

Gülcan, gelinleri ve Buse Varol’u Arnavutköy’de yeşillikler içindeki bir at çiftliğinde “Şans” adını verdikleri tarçın renkli bir atın üzerinde karşıladı. “Gelin ata binmiş ya nasip demiş, 200 bin bana nasip olsun” diyerek şov yapan Gülcan’a, sporcu kimliğiyle Melisa ve korkusunu yenen Seher de ata binerek eşlik etti.

Karşılamanın ardından gelinleri çocukluğuna götürmek isteyen Gülcan, parkurda ikili yarışlar düzenledi. Nermin ile Melisa’nın yarışında Melisa rahat bir galibiyet alırken, Seher ile Gülcan eşleşmesinde parkuru hızlı tamamlayan Seher oldu. Final etabında Melisa’yı geride bırakan Seher, günün şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

Leoparlı Pasta, Ordu Fındığı ve Şoke Eden Salon Perdisi

Gülcan’ın leopar tutkusu sunum masasına da yansıdı. Özel yaptırılan leopar desenli pasta, leopar peçeteler ve memleketi Ordu’dan getirdiği taze kavrulmuş fındık ikramı gelinlerden tam not aldı. Ancak asıl büyük şok salonda yaşandı. Evin salonundaki devasa siyah rustik perdenin arkasından ne çıkacağı merak konusuydu. Buse Varol’un “Paravan açılıyor” diyerek araladığı perdenin ardından çift kişilik bir yatak ve gardırop çıktı. Ordu’dan 3 ay önce taşındıklarını ve evde yaşayan abisi rahat etsin diye salonu böldüğünü belirten Gülcan, gelinlerden “Böyle salon mu olur, evinde kiracı gibi duruyorsun” eleştirileri aldı.

Yatak odasında duvara asılı duran çivinin boşluğu sorulunca, eşinin ilk hediyesi olan dev peluş ayının eleştirilmemesi için kaldırıldığı ortaya çıktı. Buse Varol’un isteğiyle stüdyoya getirilen insan boyundaki peluş ayı ve Japon karyola masaya yatırıldı.

Zengin Karadeniz Sofrası ve İlişki Testinde Kaybedilen Altın

Mutfakta kimseden yardım almadan hazırladığı menüyü sunan Gülcan; kendi köyünden getirdiği mısır unundan yapılan mısır ekmeği, karalahana çorbası, pazı kavurması, fasulye turşusu kavurması, fırında bütün tavuk, etli güveç ve cevizli milföy baklava ile göz doldurdu. Ancak Melisa, sofrada supla bulunmamasını ve masanın salata kasesinde sunulan içli köftelerini sert bir dille eleştirdi.

Haftanın ödüllü “Bağdan Gelir Asması Gelin Evi Sarması” oyununda 120 saniyede 6 geçerli sarma sararak Melisa ile skoru eşitleyen Gülcan, eşi Hakan Bey ile yapılan ilişki testinde (tahammülsüzlük: dağınıklık-yalan, en gereksiz eşya: kahve makinesi-çay makinesi) 3 soruda fikir ayrılığı yaşayınca günün altın ödülünü kaybetti.

Günün Puan Tablosu ve Stüdyoda Patlak Veren Büyük Kavga

Bölümün sonunda açılan puan kutuları ortalığı yangın yerine çevirdi. Gülcan’ın rakiplerinden aldığı puanlar ve gerekçeleri şu şekilde oluştu:

Nermin (2 Puan): Misafirperverliğini ve yöresel lezzetlerini beğendi; salon ve mutfak düzenini yetersiz buldu.

Melisa (1 Puan): Dün Gülcan’ın kendisine 3 puan vermesine rağmen dekorasyonunu hiç beğenmediğini savunarak 1 verdi.

Seher (2 Puan): Emeğe ve karşılamaya puan verdiğini, çeyiz ve salon düzenini zayıf bulduğunu belirtti.

Gelinlerden toplam 5 puan alan Gülcan, haftanın en düşük puanlarından birini alarak son sırada kaldı. Melisa’nın 1 puan tabelasını kaldırmasıyla stüdyoda tansiyon fırladı. Gülcan, “Dün senin günün geçene kadar güler yüzlüydün, şimdi intikam için 1 veriyorsun. O kadar emeğe 1 puan vicdansızlıktır, cuma günü görürsün!” diyerek sert bir şekilde rest çekti.

Buse Varol ise evi görmeden kafada puan vermenin ve sıfırcı yaklaşımın diskalifiye sebebi olabileceği konusunda gelinleri uyardı. Cuma günkü final öncesi gerilimin doruğa tırmandığı yarışma hız kesmeden devam ediyor.