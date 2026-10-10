Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amedspor arasında oynanan karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne oldu. Ankara Eryaman Stadyumu'nda gerçekleşen mücadele, tarafların sahadan beraberlikle ayrılmasıyla sonuçlandı. 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da başlayan maç, 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Gençlerbirliği ile Amedspor karşılaşması, büyük bir çekişmeye sahne oldu. Ankara Eryaman Stadyumu'nda 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da başlayan bu önemli mücadele, iki takımın da sahadan eşit puanla ayrılmasıyla sonuçlandı. Karşılaşma boyunca sergilenen performanslar ve atılan kritik goller, maçın son düdüğüne kadar heyecanı dorukta tuttu ve müsabaka 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Gençlerbirliği Amedspor Maçının Detayları ve Goller

Gençlerbirliği ve Amedspor arasındaki mücadele, karşılıklı gollerle 2-2 berabere sonuçlandı. Maç boyunca takımlar birbirine üstünlük kurmaya çalışırken, atılan goller mücadelenin son anına kadar heyecanı yüksek tuttu. Özellikle son dakikalarda gelen gol, maçın kaderini belirleyerek puanların paylaşılmasına neden oldu.

Takım Futbolcu Dakika Gol Türü Gençlerbirliği Dia Saba 25' Penaltı Amedspor Rafael Luis 54' Normal Gençlerbirliği Samuel Ballet 68' Normal Amedspor Thalisson Kelven 90+3' Normal

Karşılaşmanın ilk yarısında Gençlerbirliği, Dia Saba'nın penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Ancak Amedspor, ikinci yarının başlarında Rafael Luis ile eşitliği yakaladı. Maçın ilerleyen dakikalarında Gençlerbirliği, Samuel Ballet'in golüyle tekrar üstünlüğü eline geçirse de, Amedspor'un uzatma dakikalarında Thalisson Kelven ile bulduğu gol, skoru belirledi ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Trendyol Süper Lig 7. Hafta Karşılaşmasının Yayın Bilgileri

Gençlerbirliği ile Amedspor arasındaki bu kritik Trendyol Süper Lig 7. hafta mücadelesi, futbolseverler tarafından yakından takip edildi. 10 Ekim 2026 Cumartesi günü öğleden sonra saat 13.30'da başlayan maç, Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen taraftarlar için beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayın yapıldı. Bu mücadele, ligin 7. haftasındaki ilk karşılaşmalardan biri olarak kayıtlara geçti ve her iki takım için de puan tablosu açısından önem taşıyordu. Maçın genel atmosferi ve takımların gösterdiği mücadele ruhu, izleyicilerden tam not aldı.