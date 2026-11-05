Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özgür Günal, son dönemde artış gösteren gribal enfeksiyonlar konusunda kritik uyarılarda bulundu. Grip ile soğuk algınlığının sıkça karıştırıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Günal, kronik hastalar ve yaşlılar için gribin ölümcül riskler barındırabileceğini vurguladı.

Mevsim geçişleriyle birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi, kapalı alanlarda geçirilen sürenin artması ve toplu yaşam alanlarının yoğunlaşması solunum yolu enfeksiyonlarını da beraberinde getiriyor.

Son 1,5 aydır Samsun genelinde acil servislere gribal enfeksiyon şikayetleriyle yapılan başvurularda belirgin bir tırmanış yaşanıyor. Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özgür Günal, toplumda sıkça birbirine karıştırılan grip ve soğuk algınlığı arasındaki temel farkların altını çizdi.

Grip ile Soğuk Algınlığı Arasındaki Hayati Farklar

Halk arasında hafif öksürük veya burun akıntısı görüldüğünde doğrudan "grip oldum" denilmesinin yaygın bir yanılgı olduğunu belirten Prof. Dr. Özgür Günal, iki tablonun etkenleri ve şiddeti bakımından birbirinden tamamen ayrıldığını ifade etti.

Soğuk algınlığının genellikle hafif seyrettiğini ve bireylerin günlük yaşamlarına devam edebildiğini belirten Günal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Soğuk algınlığının hem etkenleri hem de belirtileri gribe göre farklıdır. Hastalar genellikle halsizlik, yorgunluk, burun akıntısı, hapşırık ve iştahsızlık gibi şikayetlerle başvuruyorlar. Soğuk algınlığı ayakta geçirebildiğimiz bir hastalık türüdür. Ancak grip dediğimiz hastalık ise daha çok ciddi yüksek ateş, şiddetli kas ağrıları ve insanı adeta yatağa düşürecek tarzda şikayetlerin olduğu ağır bir tablodur."

Kronik Hastalığı Bulunanlar İçin Cüyük Tehlike

Gribin sağlıklı bireylerde bile zorlu bir süreç yarattığını, ancak bazı risk grupları için durumun ölümcül boyutlara ulaşabileceğini belirten Prof. Dr. Özgür Günal, kronik rahatsızlığı olan vatandaşları uyardı. Altta yatan kalp veya akciğer hastalıkları bulunan kişilerin, ayrıca kemoterapi tedavisi gören bireylerin gribi çok daha ağır atlattığına dikkat çekildi. Bu durumdaki kişilerin kendilerini azami derecede koruması ve herhangi bir belirti hissettikleri anda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği vurgulandı.

15 Ekim Sonrası Vakalar Neden Artıyor?

Yaz mevsiminin geride kalmasıyla birlikte havaların soğuduğunu ve kapalı mekanlara geçişlerin hızlandığını belirten Prof. Dr. Özgür Günal, özellikle 15 Ekim sonrasının tüm Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da virüslerin yayılımı için en uygun dönem olduğunu ifade etti. Bu durumun doğal bir sonucu olarak acil servislerde yoğunluk yaşandığına işaret edildi.

Korunmanın Birinci Kuralı: Grip Aşısı

Gripten korunmanın en etkili yolunun düzenli aşılamadan geçtiğini belirten Prof. Dr. Özgür Günal, özellikle ilerleyen yaşlarda olanların ve kronik rahatsızlık taşıyanların her yıl grip aşısı yaptırmasını önerdi. Aşılamanın yanı sıra el hijyenine azami özen göstermek, kalabalık toplu taşıma araçlarında ve ortak alanlarda hijyen kurallarına dikkat etmek hastalıktan korunmada hayati rol oynamaktadır.