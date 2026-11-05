ÖSYM tarafından düzenlenen Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/4) için başvuru sürecinde son gün yaşanıyor. Ankara'daki 658 kişilik kontenjan ödeme sırasına göre dolduğu için adayların mağduriyet yaşamamak adına bugün saat 23.59'a kadar işlemlerini acilen tamamlaması gerekiyor.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve İngilizce dil yeterliğini uluslararası standartlarda belgelendirmek isteyen adayların kritik mercii olan Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/4) için başvuru sürecinde artık son saatlere girildi. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere dört temel dilde beceri ölçen bu kapsamlı bilgisayar tabanlı sınav, Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) ile uyumlu bir şekilde B1, B2 ve C1 düzeylerinde geçerli sertifikalar sunuyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak olan sınav için başvuru takvimi sonlanırken, özellikle Ankara'daki kontenjanlar büyük bir rekabete sahne oluyor. Adayların kariyer ve akademik hedefleri doğrultusunda büyük önem taşıyan bu sınav, dijital altyapısıyla da dikkat çekiyor.

Ankara Kontenjanı 658 Kişi ile Sınırlı: Başvurularda Son Saatler

27 Ekim tarihinde başlayan başvuru süreci, 5 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.59 itibarıyla resmi olarak sona eriyor. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi sanal pos adresi üzerinden gerçekleştirirken, kritik bir kurala dikkat etmeleri gerekiyor. e-Sınav Uygulama Binalarının fiziki kapasitesiyle sınırlı olan sınavlarda illere göre net kontenjanlar belirlenmiş durumda. Buna göre sınav kontenjanı Ankara'da 658, İstanbul'da 202, İzmir'de 49 ve Adana'da 102 kişi olarak açıklandı. Sınav merkezlerinin bu sınırlı kapasitesi, başvuru yoğunluğunun yaşandığı büyükşehirlerde kontenjanların hızla dolmasına neden olabiliyor.

Bugün Hâlâ Başvurabilir miyim? Ödeme Sırası ve Kontenjan Tehlikesi

"Bugün hâlâ başvurabilir miyim?" sorusunu soran adaylar için kritik detay, sistemin işleyiş mekanizmasında gizli. e-TEP başvurularında adaylar, başvuru evrakı doldurmanın ötesinde sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil ediliyor. Başka bir deyişle, resmi olarak son gün bugün 23.59 olsa bile, Ankara'daki 658 kişilik kontenjan bu saatten önce dolduğu takdirde sistem otomatik olarak ödeme alınmasını durduracak ve başvuru sürecini sonlandıracak. Bu nedenle Ankara'da sınava girmek isteyen adayların elini çabuk tutması, ödeme işlemlerini aksatmadan tamamlaması hayati önem taşıyor. Kontenjanların dolması durumunda ücret yatırma ekranı kapatılacağı için son dakikaya kalmak büyük risk oluşturuyor.

e-TEP 2026/4 Sınavı Ne Zaman Yapılacak ve Hangi Alanları Kapsıyor?

Eğitim ve mesleki amaçlı dil kullanımına odaklanan, modern ve güvenilir bir dil yeterlik belgesi sunan e-TEP 2026/4 sınavı, 14 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilgisayar tabanlı altyapısıyla adayların okuma, dinleme, konuşma ve yazma yeteneklerini dijital ortamda ölçen sistem, uluslararası standartlarda değerlendirme yapıyor. Başvuru süresinin bugün gece yarısı tamamlanacak olması nedeniyle, adayların mağduriyet yaşamaması için ÖSYM'nin ilgili ödeme sayfalarını anlık olarak kontrol etmeleri ve işlemlerini son dakikaya bırakmamaları önemle tavsiye ediliyor. Sınav sonucunda başarılı olan adaylar uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalarını alarak akademik ve profesyonel hayatlarında önemli bir avantaj elde edecek.

Sonuç Olarak Adayların Dikkat Etmesi Gerekenler

ÖSYM takvimine göre e-TEP sınavı için tanınan süre daralırken, başvuru yapmayı düşünen binlerce aday sistemdeki hareketliliği yakından takip ediyor. Ödeme sırası kuralının işletildiği bu sistemde, geç kalan adayların kontenjan doluluğu nedeniyle mağduriyet yaşamaması adına işlemlerini derhal sonuçlandırması gerekiyor.