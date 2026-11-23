Rockstar Games’in dev yapımı GTA 6’da, Hızlı ve Öfkeli serisinin unutulmaz yıldızı Paul Walker’ın kullandığı yeşil Mitsubishi Eclipse modelinden esinlenen gizli bir otomobil keşfedildi. Özel bir görev gerektirmeden alınabilen Maibatsu '97 Penumbra FF adlı aracın Vice City’deki tam konumu ve kalıcı olarak garaja kaydetme yöntemleri belli oldu.

Oyun dünyasının uzun süredir beklediği ve piyasaya sürülmesiyle birlikte satış rekorları kıran Rockstar Games imzalı Grand Theft Auto VI (GTA 6), barındırdığı sinema göndermeleri ve gizli detaylarla oyuncuları şaşırtmaya devam ediyor. Keşfedilen son sürpriz ise sinema tarihinin en ikonik otomobil serilerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli hayranlarını fazlasıyla heyecanlandırdı. Serinin ilk filminde merhum aktör Paul Walker’ın hayat verdiği Brian O'Conner karakterinin kullandığı efsanevi yeşil 1995 model Mitsubishi Eclipse’e doğrudan gönderme yapan özel bir spor otomobil, oyun haritasında bulundu. Üstelik bu nostaljik araca ulaşmak için ana hikayede ilerlemek veya herhangi bir özel görevi tamamlamak gerekmiyor.

Yabancı oyun rehberlerinde yer alan detaylı bilgilere göre söz konusu otomobili bulmak isteyen oyuncuların, haritanın doğu yakasındaki Vice Beach bölgesine doğru yola çıkması gerekiyor. Araç, Vice Beach’in hemen batısında konumlanan Rialto Adaları içerisindeki Vespucci Island’da yer alan lüks bir villanın garajında gizli tutuluyor. Adanın orta kesimlerinde bulunan bu mülkün garajına ulaşan oyuncular, efsanevi yeşil otomobili yerinde görebiliyor.

Aracı ele geçirmek için ise dikkatli bir soygun planı uygulamak şart. Garaja zorla girildiği esnada güvenlik alarmı devreye girebiliyor ancak oyuncular duvarda yer alan kontrol paneli üzerinden alarmı saniyeler içinde devre dışı bırakabiliyor. Garaj kapısını açtıktan sonra otomobile binen kullanıcılar, düz kontak yöntemini kullanarak motoru çalıştırabiliyor. Oyunun ikinci bölümünün başlarında Moses adlı karakterden temin edilen Slim Jim ekipmanı, kapı kilidini çok daha hızlı açmaya yardımcı olurken, üçüncü bölümde elde edilen Snap Gun aparatı ise garaja alarmı hiç tetiklemeden sızma imkanı sunuyor. Ancak bu ekipmanlar zorunlu tutulmadan, oyunun en erken aşamalarında bile aracı çalmak mümkün oluyor.

Telif hakları nedeniyle gerçek marka ismi yerine oyun içi kurgusal bir isimle sunulan otomobil, GTA 6 evreninde Maibatsu '97 Penumbra FF adıyla yer alıyor. Tasarımı, rengi ve modifiye detaylarıyla Paul Walker’ın filmdeki aracını birebir yansıtan bu özel otomobili kalıcı olarak sahiplenmek de oldukça kolay. Oyuncular, aracı ele geçirdikten sonra en yakın Pay 'n' Spray noktasına götürerek kendi adlarına kaydedebiliyor. Ayrıca ikinci bölümün başında otomobili Moses’a ilk çalıntı araç olarak götürmek, oyunculara tamamen ücretsiz kayıt avantajı sağlayarak bu efsanevi modeli kalıcı olarak koleksiyona ekleme fırsatı tanıyor.