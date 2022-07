'Buhran'ın çekimlerine başlandı! İşte Buhran Filminin Konusu ve Oyuncuları....

İSTANBUL (İGFA) - Cinli korku filmlerinin dünya piyasasında yeri olmadığını düşünen ünlü yapımcı Murat Yontan, evrensel ve oyunculuğu güçlü senaryo odaklı yapımlarla sinema izleyicisini buluşturmak istediklerini ifade etti.

Başrolünü başarılı oyuncu Anıl Dal ve Beyza Nur Yılmaz’ın paylaştığı “BUHRAN” isimli sinema filminde sevilen oyuncular Tahir Bir, Deniz White, Feyza Akkan, Mustafa Türkmani, Demet Erdem, Mert Lale ve Gamze Çidamlı önemli karakterlere hayat veriyorlar.

Denizli Pamukkale üniversitesinde biyomedikal mühendisliği mezunu olan “BUHRAN” isimli sinema filminin güzel başrol oyuncusu Beyza Nur Yılmaz, uzun zamandır başarıyla yürüttüğü mankenlik mesleği ile birlikte tecrübeli bir kadro eşliğinde oyunculuğa adım attı.

Hayallerinin peşinden giderek mankenlik ve oyunculuk yolunda yürümek istediğini dile getiren Beyza Nur Yılmaz, canlandırdığım karaktere çok çalıştım etrafımda konusunda çok uzman kişiler olması bana ayrıca güven veriyor ifadesinde bulundu.

Oyunculuğa aslında podyumda başladığı vurgusunu yapan Beyza Nur Yılmaz “Podyuma çıktığımızda da bir karaktere bürünürüz. Çıktığım her defilede ve taşıdığım her tasarımda aslında farklı bir kadını oynuyorum. Ve oynadığım her kadına ya kendimden bir parça katıyorum ya da benliğime karakterden bir parça alıyorum. Oyunculuk adına henüz yolun çok başındayım fakat canlandıracağım her karakterin kendi dünyamdaki benlik arayışıma bir katkısı olacağını düşünüyorum. Değişime açık bir insan olarak bundan 1 belki 2 veya 5 sene sonraki halimin nasıl olacağını düşünmek bana yaşama ve oynama sevinci katıyor” dedi.

İlk tecrübesinde başrol olmanın bir nebzede olsa korkuttuğunu fakat kendisi için kötü bir durum olmadığını. Çünkü korkunun beraberinde cesareti de getirdiği, cesareti yaşatan korku, korkuya neden olanda cesarettir, Korktuğu kadar cesaretli olduğunu düşünmenin kendisini biraz olsun rahatlattığı vurgusunu yaptı.