04 Tem 2022 - 13:55- Yaşam G: 04 Tem 2022 - 13:56

Kurban Eti Nasıl Saklanmalı ve Nasıl Tüketilmeli? Uzmanlar Uyarıyor! Bakteri Oluşumuna Dikkat!

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Kurban Bayramında şeker ve şekerli besinlerle et tüketiminin de arttığını belirten Diyetisyen Özden Örkcü; özellikle obezite, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide rahatsızlığı ve diyabeti olan kişilerin beslenmelerine daha çok dikkat etmeleri gerektiğini ifade ediyor.

Kurban Eti Nasıl Saklanmalı ve Nasıl Tüketilmeli? Uzmanlar Uyarıyor! Bakteri Oluşumuna Dikkat! mask
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Diyetisyen Özden Örkcü, kurban etlerinin küçük parçalar halinde kesilip buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılarak -2 derecede buzlukta ya da -18 derecede derin dondurucuda saklanmasını tavsiye ediyor. Diyetisyen Örkcü, insan sağlığı açısından tehlikeli sonuçlara yol açması nedeniyle etin çözünmesi için kalorifer ya da soba üzerinde bekletilmesi gibi yöntemlerin de tercih edilmemesini öneriyor. 

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Diyetisyen Özden Örkcü, Kurban Bayramı’nda kurban etinin kesimi, saklanması ile tüketimi hakkında bilgiler ve önemli tavsiyeler paylaştı. 

Bayramda şekere ve kolesterole dikkat! 

Kurban Bayramı’nda şeker ve şekerli besin tüketiminin yanı sıra et tüketiminin de arttığını ifade eden Diyetisyen Özden Örkcü, “Özellikle obezite, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide rahatsızlığı ve diyabeti olan kişilerin beslenmelerine daha çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için özellikle kalp-damar hastalığı, diyabet ve yüksek tansiyonu olan kişiler Kurban Bayramı’nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli, kısıtlı miktarlarda tüketmeli ve aşırıya kaçmamalarında fayda var.” dedi. 

Mide ve bağırsak sorunu olanlar eti nasıl tüketmeli?

Etlerin sindirimi zor olan besinler olduğunu vurgulayan Diyetisyen Özden Örkcü, “Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Bu nedenle özellikle mide ve bağırsak hastalığı olan kişiler kurban etlerini hemen tüketmemeli. Buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmeleri sağlık açısından daha doğru olacaktır.” ifadelerini kullandı. 

Kurban etleri buzlukta veya derin dondurucuda saklanmalı 

Kesilen etlerin korunması ve saklanmasının insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu belirten Diyetisyen Özden Örkcü, “Kurban etleri büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılmalı, buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalı. Bu şekilde hazırlanan etler, buzlukta -2 derecede birkaç hafta, -18 derece derin dondurucuda ise daha uzun süreyle saklanabilir.” dedi. 

Yanlış yöntemler tehlikeli sonuçlara yol açıyor 

Etlerin oda ısısında açıkta bırakılacak şekilde değil, yine buzdolabının alt bölmesinde çözünmesinin sağlanabileceğini ifade eden Diyetisyen Özden Örkcü, “Derin dondurucuda saklanan etin buzdolabının sebzelik kısmının üstüne konularak çözünmesi beklenebilir. Etin çabuk çözünmesi amacıyla uygulanan kalorifer, soba üzerinde çözünme, oda sıcaklığında bekletme gibi yöntemler insan sağlığı açısından tehlikeli sonuçları da beraberinde getiriyor.” dedi.  

Bakteriler önemli risk oluşturuyor 

Kesimhanelerde derinin yüzülmesi ve iç organların çıkarılması sırasında sığır etinin kontamine olabildiğini belirten Diyetisyen Özden Örkcü, “Etin parçalanması ve kıyılması sırasında yüzeyden iç kısımlara geçen bakteri, yeterli ısı işleminin yapılmadığı durumlarda canlılığını sürdürerek halk sağlığı açısından önemli bir risk oluşturuyor.” ifadelerini kullandı. 

Et kesim sonrası hızla soğutulmalı 

Koruyucu önlem olarak etin kesim sonrası hızla 7ºC’nin altında soğutulması gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Özden Örkcü, “Özellikle bu tip gıdalara uygulanan ısı işleminin merkezi dahil ürünün her yerinde 70ºC ve üzerinde olması, etin pembe renginin kaybolup gri-kahverengiye dönüşmesi ve et suyunun tamamen uzaklaşması ile yeterli pişirme sağlanabiliyor.” dedi. 

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04 Tem 2022 - 13:55 - Yaşam

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