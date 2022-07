Çankaya’da Açık Havada Sinema Keyfi Başlıyor...

Çankaya'nın nostaljik geleneği "Açık Hava Sinema Günleri" temmuz ayı ile birlikte yeniden başlıyor. 22 Temmuz'da Aşıkpaşa Pazar Yeri'nde ilk gösterimi yapılacak Sinema Günleri, 13 farklı noktada birbirinden güzel 4 film Çankayalılara nostalji dolu günler yaşatacak. Sezon filmleriyle açık havada sinema keyfi yaşatan Çankaya Belediyesi, bu yıl Aykut Enişte 2, Eltilerin Savaşı, Zoraki Misafir ve The Father (Baba) filmlerini Başkentlilerle buluşturacak. Etkinliklere katılan Çankayalılara, sıcak ve taze patlamış mısır ile gazoz ikramı da yapılacak.

MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIYORUZ

Nostalji dolu günler adına mahalle kültürünü yeniden canlandıran etkinliklerle Başkent Ankara'da farklı bir atmosfer oluşturduklarını söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Kurban Bayramı'nın ardından açık hava sinema nostaljisini Çankayalı hemşerilerimizle yeniden buluşturuyoruz. Vatandaşlarımız etkinliklerde buluşmaya hasret kalmış durumda. Bu yüzden yaz ayları boyunca parklarımız ve kent meydanına dönüştürdüğümüz pazar yerlerinde birbirinden güzel etkinliklerde Çankayalılarla bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

SİNEMA GÜNLERİ TAKVİMİ

22 Temmuz'da başlayıp 18 Eylül'e kadar sürecek Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema gösterim takvimi ise şöyle:

22 Temmuz Cuma – 21.00 / Aşıkpaşa Pazar Yeri - Bademlidere / Aykut Enişte 2 23 Temmuz Cumartesi – 21.00 / Uğur Mumcu Parkı / Baba (The Father) 24 Temmuz Pazar – 21.00 / Özgürlük Meydanı - Esat Pazar Yeri Üstü / Eltilerin Savaşı 29 Temmuz Cuma – 21.00 / Keklik Pazar Yeri - Dikmen / Aykut Enişte 2 30 Temmuz Cumartesi – 21.00 / Âşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Bahçesi / Zoraki Misafir 31 Temmuz Pazar – 21.00 / Mürsel Uluç Pazar Yeri - İlker, Dikmen / Eltilerin Savaşı 5 Ağustos Cuma – 20.30 / 100. Yıl Pazar Yeri / Baba (The Father) 6 Ağustos Cumartesi – 20.30 / Eski Karapınar Çankaya Evi Önü / Eltilerin Savaşı 7 Ağustos Pazar – 20.30 / Cebeci Camii Önü / Aykut Enişte 2 12 Ağustos Cuma – 20.30 / Arcadium AVM Arkası / Eltilerin Savaşı 13 Ağustos Cumartesi – 20.30 / Emek Pazar Yeri / Baba (The Father) 14 Ağustos Pazar – 20.30 / Akpınar Pazar Yeri / Aykut Enişte 2 19 Ağustos Cuma – 20.30 / İsmet İnönü Parkı (365 AVM Arkası) / Baba (The Father) 20 Ağustos Cumartesi – 20.30 / Uğur Mumcu Parkı / Eltilerin Savaşı 21 Ağustos Pazar – 20.30 / Özgürlük Meydanı/Esat Pazar Yeri Üstü / Aykut Enişte 2 26 Ağustos Cuma – 20.30 / Aşıkpaşa Pazar Yeri/Bademlidere / Zoraki Misafir 27 Ağustos Cumartesi – 20.30 / Keklik Pazar Yeri - Dikmen / Eltilerin Savaşı 28 Ağustos Pazar – 20.30 / Âşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Bahçesi / Aykut Enişte 2 2 Eylül Cuma – 20.00 / Cebeci Camii Önü / Eltilerin Savaşı 3 Eylül Cumartesi – 20.00 / Mürsel Uluç Pazar Yeri - İlker, Dikmen / Aykut Enişte 2 4 Eylül Pazar – 20.00 / Eski Karapınar Çankaya Evi Önü / Zoraki Misafir 9 Eylül Cuma – 20.00 / 100. Yıl Pazar Yeri / Aykut Enişte 2 10 Eylül Cumartesi – 20.00 / Emek Pazar Yeri / Eltilerin Savaşı 11 Eylül Pazar – 20.00 / Arcadium AVM Arkası / Baba (The Father) 16 Eylül Cuma – 20.00 / İsmet İnönü Parkı (365 AVM Arkası) / Eltilerin Savaşı 17 Eylül Cumartesi – 20.00 / Uğur Mumcu Parkı / Aykut Enişte 2 18 Eylül Pazar – 20.00 / Akpınar Pazar Yeri / Zoraki Misafir