Dikkat! Ergenlikte Ebeveyn Yaklaşımı Çok Önemli! Yanlış Tutumlar Erişkin Ergenliğe Neden Oluyor…

Psikolog Ergür, yanlış ve bilinçsiz ebeveyn tutumlarının erişkin ergenliğe sebep olduğuna dikkat çekerek çocukların kendilerine, çevrelerine ve topluma faydalı olabilmeleri için erken yaşta sorumluluk almalarının sağlanmasını tavsiye ediyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Çocuk-Ergen Psikoloğu Eda Ergür, erişkin ergenlik hakkında önemli bilgiler ve ailelere tavsiyeler paylaştı.

Davranışsal olarak ergenlik sürecinde kalıyorlar

Ergenliğin çocukluk çağı ile yetişkinlik çağı arasındaki geçiş zamanı olarak tanımlanan bir dönem olduğunu belirten Çocuk – Ergen Psikoloğu Eda Ergür, “Ergenlik döneminde hem beden hem de psikolojik gelişim, çocukluktan yetişkinliğe doğru yol alır. Tutum ve davranışlar çocuksuluktan çıkar yetişkinliğe yaklaşır. Erişkin ergenlik dediğimizde ise yaş olarak yetişkin sayılan ancak hem davranışsal hem de psikolojik açıdan yetişkinliğin gerekliliklerini yeterince üstlenemeyen, davranışsal ve duygusal olarak ergenlik sürecinde kalmış olan bireylerden bahsedebiliriz.” dedi.

Değişiklikler birey hayatında önemli rol oynuyor

Ergenliğe giriş yaşı bireyden bireye farklılık gösteriyor olsa da kızların 10-14 yaşları arasında, erkeklerin ise 12-15 yaşları arasında genel olarak bu dönemi yaşadıklarını ifade eden Çocuk – Ergen Psikoloğu Eda Ergür, “Ergenlikte beden değişiminin yanı sıra duygusal gelişim de gerçekleşiyor. Bireyin davranışları çocuksuluktan çıkar, cinsiyet karakterleri kazanılır, bilinç ve sorumluluk düzeyi artar. Bu dönemde kazanılan özellikler, bireyin nasıl bir yetişkin olacağını belirler. Bu sebeple bu dönemdeki fiziksel, cinsel ve psikolojik değişim bireyin hayatında önemli bir rol oynar. 20’li yaşlarda kendi hayatının kontrolünü üstlenebilen, kendi kararlarını alabilen ve kendi sorumluluklarını sahiplenen bireyler olabilmeleri beklenir.” diye konuştu.

Yanlış ebeveyn tutumları sebep olabiliyor

Fiziksel gelişimi yaşına uygun ancak duygusal gelişimi yaşının oldukça gerisinde, ergenlik döneminde kalmış olan kişilerin bir bakım verene muhtaç olma halinin devam ettiğini belirten Çocuk – Ergen Psikoloğu Eda Ergür, “Bu destek önce ebeveynler olur, sonrasında arkadaşlar ve de eş olabilir. Çünkü bu bireyler kendi hayatlarının direksiyonuna oturamazlar ve çoğunlukla ekonomik bağımsızlıklarını üstlenememiş olurlar. Yanlış ebeveyn tutumlarının bu duruma sebep olduğu söylenebilir. Küçük yaştan itibaren hiçbir sorumluluk verilmeyerek, her istediği yapılarak ve her istediği alınarak yetiştirilen çocukların duygusal anlamda güçlenme fırsatları olmuyor. Bilinçsiz ebeveyn tutumları çocukların sağlıklı birer yetişkine dönüşmelerine engel oluyor.” diye ifade etti.

Yaşına uygun sorumluluklar verilmeli

Çocuk – Ergen Psikoloğu Eda Ergür, çocukken uygunsuz davranışları sevimli geliyor olsa da bu davranışlar karşısında ebeveynlerin tutumlarının oldukça önemli bir rol oynadığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Aşırılıkları ve yanlış davranışları beslenirse, uygun davranışlar küçük yaştan itibaren öğretilmezse çocuk ergenlik döneminde aşırı davranışlar artış gösteriyor ve bu davranışlar yetişkinlikte de sürmeye devam ediyor. Bu sebeple ailelerin küçük yaştan itibaren çocuklarının yaşına uygun sorumlulukları üstlenmeleri için destekleyici bir tutum sergilemeleri uygun olacaktır.

Ebeveynler çocuklarının fiziksel gelişimlerine uygun şekilde duygusal gelişimlerine destek olmalı. Hiçbir dönem için geç kalınmış olduğunu söyleyemeyiz. Hangi yaşta olursa olsun küçük küçük adımlarla da olsa kendi sorumluluklarını üstlenme fırsatları verilerek ve bireylerin hem fiziksel hem duygusal anlamda bir uyum kazanması sağlanarak sağlıklı birer yetişkin olabilmeleri sağlanabilir.”

Sağlıksız sonuçlar ortaya çıkıyor

Yaş ve fizik itibariyle yetişkin olan bireylerin duygusal anlamda ergen olarak yaşamlarını sürdürüyor olmalarının kendileri, çevreleri ve insanlık için oldukça sağlıksız olduğunu vurgulayan Ergür, “Bakıma muhtaç olmayan, kendi hayatının sorumluluklarını üstlenip, kendi hayatının kontrolünü elinde tutan sağlıklı yetişkinler hem kendilerine, hem ailelerine, hem de topluma faydalı olacaktır.” diye konuştu.

Kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler yetiştirilmeli

Çocuk – Ergen Psikoloğu Eda Ergür, ‘Çocuğunuz yaşının gerekliliklerini yerine getirmiyor, tüm sorumluluklarını sizin takip etmeniz gerekiyorsa vakit kaybetmeden destek almak ileride yaşanacak daha büyük sorunların önüne geçecektir.’ dedi ve sözlerini şöyle tamamladı:

“Küçük yaşta yatağını, odasını toplamayan çocuğunuzun bu sorumluluklarını üstlenmek sizin için üstesinden gelinebilir aksaklıklar olsa da çocuğunuzun yaşı ilerledikçe karşılamak durumunda kalacağınız sorumluluklar da artacaktır. Evinin kirasını ödediğiniz, açtığınız işi batıran bir erişkin ergen çocuğa sahip olma ihtimali artacaktır. Bu sebeple çocuklarımızı büyütürken kendi ayakları üzerinde durabilen, mücadele edebilen, karşılaştıkları zorluklarla baş edebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemek ileriki yıllarda yaşanabilecek büyük problemlerin önüne geçmeyi sağlayacaktır.”